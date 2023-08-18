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Проросійський блогер, який вербував агентів для окупантів у Запорізькій області, отримав підозру

Раніше в регіоні затримали трьох його соратників, які готували теракти проти командування ЗСУ.

Проросійський блогер, який вербував агентів для окупантів у Запорізькій області, отримав підозру
Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру в державній зраді проросійському блогеру, який вербував агентів для у Запорізькій області.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Раніше під час спецоперацій у травні та липні цього року на підконтрольній території регіону затримали трьох поплічників підозрюваного. Вони готували теракти проти командування ЗСУ та коригували повітряні удари Росії по бойових позиціях українських воїнів на передовій.

"За даними слідства, резидентом викритих російських агентів є мешканець захопленого міста Василівка, який працює на ФСБ під виглядом місцевого блогера. Основним його завданням є формування агентурних мереж ворожої спецслужби у підконтрольних Україні районах Запоріжжя. Для вербування він використовує власний Телеграм-канал, який нараховує до 30 тис. користувачів", - повідомили в СБУ.

Підозрюваний розміщує на каналі повідомлення, в яких закликає жителів Запорізької області "зливати" росіянам інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони. Охочих "допомогти" Росії зловмисник виводив на прямий зв’язок з кадровим співробітником ФСБ.

Також зрадник використовує канал, щоб поширювати наративи Кремля, подає викривлену інформацію про ситуацію на фронті та дискредитує українських захисників.

В СБУ кажуть - зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині півдня України, але спецслужба встановила його місця перебування та проводить заходи для притягнення до відповідальності. 

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Нагадаємо, раніше кіберфахівці і слідчі Служби безпеки затримали в Одесі ворожого пропагандиста, який виправдовував збройну агресію Росії і закликав до захоплення державної влади в Україні. А в Києві судитимуть Tiktok-блогера за заперечення російського вторгнення і заклики до насильницької зміни конституційного ладу.

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