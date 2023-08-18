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Понад 10 тисяч пар подали заяву про шлюб через портал “Дія”, - Федоров

Міністр зауважує, що послуга усуває бюрократію.

Понад 10 тисяч пар подали заяву про шлюб через портал “Дія”, - Федоров
Фото: diia.gov.ua

Понад 10 тисяч пар подали заяву про шлюб через портал “Дія”. 

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

“Кожна наша послуга усуває бюрократію та робить складні речі простими. Раніше похід у ДРАЦС та оформлення заяви про реєстрацію шлюбу були довгими та неромантичними. Зараз усе змінилося. У цьому переконалися понад 10 000 тисяч українців. Ми відійшли від застарілих паперових процедур та перевели все в онлайн. Люди мають витрачати час на важливі справи, а не нудні речі. Якщо кохання не чекає, то і ви не повинні. Все швидко, зручно та просто”, - написав міністр. 

За його словами, потрібно 15 хвилин вільного часу та інтернет, щоб подати заяву. Далі надійде на електронну пошту відповідь та деталі церемонії. 

Нагадаємо, раніше на порталі “Дія” розширили георафію послуги з реєстрації нерухомості на ще дві області. Глава Мінцифри запевняє, що після внесення відомостей в електронний реєстр дані більше нікуди не зникнуть, а шахраї не зможуть їх підробити.

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