У "Дії" найближчим часом запустять послугу онлайн-шлюбів

У Мінцифри запевняють, що послуга буде безпечною і матиме кілька етапів верифікації.

Віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував запуск послуги онлайн-шлюбу за допомогою відео в мобільному застосунку "Дія" вже найближчим часом.

Про це він розповів в ефірі національного телемарафону, передає "Інтерфакс-Україна".

"Плануємо найближчим часом запустити онлайн-шлюб. Можна буде просто одружитися в "Дії" за допомогою відео. Це буде також дуже технологічно", - сказав Федоров.

Віцепрем'єр не захотів розкривати більше деталей нового сервісу, але наголосив, що там "буде багато цікавих елементів цього процесу".

"Це буде унікально для всього світу. Це дасть можливість нашим військовим одружуватися на дистанції. Це важливий крок", - зазначив він.

Федоров запевнив, що послуга буде безпечною і матиме кілька етапів верифікації.