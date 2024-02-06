Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Князєва від здійснення правосуддя

Нещодавно Князєв вийшов з-під варти під заставу в 18 млн гривень.

Вища рада правосуддя (ВРП) тимчасово відсторонила колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва від здійснення правосуддя.

Про це повідомляє пресслужба ВРП.

“Вища рада правосуддя тимчасово, до 6 квітня 2024 року, відсторонила від здійснення правосуддя суддю Верховного Суду у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності”, – йдеться в повідомленні.

Нещодавно Князєв вийшов з-під варти під заставу в 18 млн гривень.

Справа Князєва