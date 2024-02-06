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Сили оборони ліквідували ще 1020 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні близько 390 580 військових.

Сили оборони ліквідували ще 1020 російських окупантів
Фото: тг-канал Військовий кур'єр 

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1020 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 390580 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько/ about 390580 (+1020) осіб
  • танків - 6365 (+17)
  • бойових броньованих машин - 11857 (+35)
  • артилерійських систем - 9367 (+18) 
  • РСЗВ - 979 (+0) 
  • засоби ППО - 665 (+1) 
  • літаків - 332 (+0) 
  • гелікоптерів - 324 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7173 (+0)
  • крилаті ракети - 1848 (+0)
  • кораблі / катери - 24 (+0) 
  • підводні човни - 1 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 12453 (+41)
  • спеціальна техніка - 1496 (+10).

Дані уточнюються.

Як раніше повідомлялося, бійці Нацгвардії за тиждень знищили більше сотні одиниць російської техніки.

Нагадаємо, що протягом минулої доби підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження особового складу, 2 пунктах управління та 3 складах боєприпасів противника.

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