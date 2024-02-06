За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1020 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 390580 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько/ about 390580 (+1020) осіб
- танків - 6365 (+17)
- бойових броньованих машин - 11857 (+35)
- артилерійських систем - 9367 (+18)
- РСЗВ - 979 (+0)
- засоби ППО - 665 (+1)
- літаків - 332 (+0)
- гелікоптерів - 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7173 (+0)
- крилаті ракети - 1848 (+0)
- кораблі / катери - 24 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 12453 (+41)
- спеціальна техніка - 1496 (+10).
Дані уточнюються.
Як раніше повідомлялося, бійці Нацгвардії за тиждень знищили більше сотні одиниць російської техніки.
Нагадаємо, що протягом минулої доби підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження особового складу, 2 пунктах управління та 3 складах боєприпасів противника.