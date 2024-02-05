Для реконструкції одного будинку у Запоріжжі відновили виробництво плитки, яка вироблялася близько 70 років тому

Великою проблемою стала сировина, яка є лише у Слов'янську та за кордоном.

У Запоріжжі відновили виробництво плитки Мелія, яка вироблялася близько 70 років тому. Цією плиткою облицьовані будинки по проспекту Соборному, зокрема той, який відновлюють після ракетного влучання.

Про це повідомляє Укрінформ.

Виробництво шамотної плитки відновили, щоб реконструювати фасад будівлі, який був оздоблений нею майже 80 років тому.

Формування плитки робиться вручну, від жовтня 2023 року запорізькі керамісти зробили майже 2 тис. плиток.

Великою проблемою стала сировина, яка є лише у Слов'янську та за кордоном. Генпідрядник реконструкції домовився про видобуток глини з єдиним в Україні виробником шамотних керамічних мас - підприємством “Керамічні маси Донбасу”.

В деяких з брикетів з глиною траплялися уламки від снарядів, оскільки підприємство постійно перебуває під обстрілами.

Плитка виробляється згідно з державними стандартами і вона точно така, як автентична.

Оскільки шамот має пористу структуру і вбирає в себе пил, викиди та різні забруднення, плитка, якою було облицьовано будинки під час їхнього будівництва, має інший колір.

Втім, запевнив виробник плитки, за пару сезонів нова плитка буде такого самого кольору.