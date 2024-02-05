Команда Bihus.Info заявила, що за нею стежила Служба безпеки України.

Як ідеться на сайті проєкту, розслідувачам вдалося ідентифікували тих, хто реалізовував операцію зі встановлення прихованих камер у готельні номери, де редакція перебувала 27 грудня 2023.

"За операцію відповідав Департамент захисту національної державності (ДЗНД) СБУ. Судячи з відео, до встановлення техніки імовірно залучали і Департамент оперативно-технічного забезпечення СБУ. Звільнений днями начальник ДЗНД СБУ Роман Семенченко в розмові з Bihus.Info не спростував свою і Департаменту участь в цій операції", - зазначили журналісти-розслідувачі.

За даними Bihus.Info, у комплексі операція спецслужби тривала шість діб.

Серед співробітників спецслужби під час розслідування журналісти вийшли, зокрема, на Ігоря Кравченка. "Серед телефонних тегів його постійного номеру також є чимало позначок ДЗНД і “М”, що вказує на управління у складі Департаменту захисту національної державності. Під час попередньої розвідки Ігор Кравченко і його команда також фіксували розташування камер на території і оглядали різні в’їзди", - зазначила команда Bihus.Info.

У письмовому коментарі для розслідувачів СБУ, за їхніми словами, "проігнорувала питання про те, чи отримувались ухвали суду на встановлення прихованої техніки в спальні кімнати. А також про те, як матеріали телефонного прослуховування та відео з прихованих камер у спальнях опинились на сайтах-сміттярках".

У спецслужбі пояснили, що 17 січня цього року проводили огляд комплексу і не виявили ознак встановлення прихованої техніки. Того дня СБУ приїжджала в комплекс, аби вилучити сервер, на якому містяться докази щодо тих, хто встановив приховані камери.

"В СБУ також не відповіли чітко на запитання, чи існує якесь чинне кримінальне провадження щодо будь-кого із колишніх або нинішніх членів редакційного колективу. Там згадали лише про якесь КП Нацполу за статтею 307 ККУ, в якому «фігурувала одна з операторів Bihus.Info». Однак СБУ не зазначила ані свою роль в цьому провадженні, ані дати його відкриття і закриття, ані номеру", - повідомили розслідувачі й додали, що деякі з опублікованих раніше телефонних розмов, за даними записаних осіб, відбулися понад рік тому. Тож опубліковані записи вказують, що прослуховували телефони більше, ніж однієї особи.

Звільнений керівник Департаменту захисту національної державності Роман Семенченко в розмові з Bihus.Info свою участь і департаменту в прослуховуванні не спростовував, а рекомендував звертатись за коментарями до голови СБУ або прес-центру.

Доповнено. В СБУ згодом заявили, що слідкували за однією з операторок Bihus.Info, яка "фігурувала у кримінальному провадженні щодо незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів".

"Водночас Службою безпеки України відкрито кримінальне провадження згідно зі ст. 359 Кримінального кодексу України (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації). Проводяться відповідні процесуальні дії", - додали у спецслужбі.