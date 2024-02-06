Шмигаль зустрівся у Києві з генсеком ОЕСР

До України прибув генеральний секретар Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Матіас Корманн.
Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, Організація схвалила програму для нашої держави, яка прагне вступити в ОЕСР.
"Набуття повноправного членства в Організації — один із наших пріоритетів. Адже це маркер готовності вступу України в ЄС та сигнал для іноземних компаній, що Україна — перспективна країна для інвестицій", - зазначив глава уряду.
Шмигаль додав, що в ОЕСР відзначили високу спроможність України у проведенні реформ.
"Наші партнери акцентували на досягнутому, попри війну, прогресі в таких сферах як державне управління, цифровізація, боротьба з корупцією, спрощення дозвільних процедур. Було відзначено запровадження грейдової системи оплати праці державних службовців як важливий крок у напрямку реформи державного управління. Продовжуємо корпоративну реформу", - повідомив прем'єр-міністр.
Шмигаль звернувся до ОЕСР з проханням сприяти розробці міжнародних рекомендацій щодо конфіскації російських активів.
- У жовтні 2022 року стало відомо, що стартував діалог про вступ України в ОЕСР.
- Також Організація відкрила свій офіс у Києві.