Шмигаль зустрівся у Києві з генсеком ОЕСР

Глава уряду звернувся до Організації з проханням сприяти розробці міжнародних рекомендацій щодо конфіскації російських активів.

прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і генсек ОЕСР Матіас Корманн у Києві 6 лютого 2024 року

До України прибув генеральний секретар Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Матіас Корманн.

Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, Організація схвалила програму для нашої держави, яка прагне вступити в ОЕСР.

"Набуття повноправного членства в Організації — один із наших пріоритетів. Адже це маркер готовності вступу України в ЄС та сигнал для іноземних компаній, що Україна — перспективна країна для інвестицій", - зазначив глава уряду.

Шмигаль додав, що в ОЕСР відзначили високу спроможність України у проведенні реформ.

"Наші партнери акцентували на досягнутому, попри війну, прогресі в таких сферах як державне управління, цифровізація, боротьба з корупцією, спрощення дозвільних процедур. Було відзначено запровадження грейдової системи оплати праці державних службовців як важливий крок у напрямку реформи державного управління. Продовжуємо корпоративну реформу", - повідомив прем'єр-міністр.

Шмигаль звернувся до ОЕСР з проханням сприяти розробці міжнародних рекомендацій щодо конфіскації російських активів.