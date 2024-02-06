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Офіс Генпрокурора доручив ДБР розслідувати прослуховування редакції Bihus.infо

Також найближчим часом проведуть зустріч прокурорів та журналістів.

Офіс Генпрокурора доручив ДБР розслідувати прослуховування редакції Bihus.infо
Генпрокурор України Андрій Костін
Фото: Офіс генпрокурора

Офіс Генерального прокурора доручив слідчим Головного слідчого управління ДБР здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке розпочали за заявою представника журналістської редакції Bihus.infо.

Як повідомляє пресслужба ОГП, йдеться про незаконне встановлення і використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації у приміщенні заміського комплексу на території Київської області.

В Офісі Генпрокурора пояснили, що оскільки до вчинення злочину ймовірно причетні співробітники правоохоронного органу, то досудове розслідування підлягає підслідності Державного бюро розслідувань.

Також в установі повідомили, що найближчим часом проведуть зустріч прокурорів та журналістів. Такі зустрічі проводять відповідно до підписаного меморандуму про взаєморозуміння і співпрацю Офісу Генпрокурора та медійних і правозахисних організацій. На них розглядають усі такі випадки та вживають необхідні заходи для забезпечення справедливого розслідування і покарання винних осіб.

Що відомо про прослуховування команди проєкту Bihus.Info

  • 5 лютого Bihus.Info заявили, що за співробітниками стежила Служба безпеки України. Розслідувачам вдалося ідентифікували тих, хто реалізовував операцію зі встановлення прихованих камер у готельні номери, де редакція перебувала 27 грудня 2023. 
  • Опісля СБУ оприлюднила заяву, в якій повідомила, що начебто одна з операторів Bihus.Info фігурувала у кримінальному провадженні щодо незаконного обігу наркотиків.
  • 6 лютого Верховна Рада підтримала рішення про виклик голови СБУ Василя Малюка до парламенту у справі щодо незаконного стеження за журналістами. 
  • Одразу після цього пресслужба відомства випустила його заяву, де Малюк, зокрема, обіцяє зробити все можливе, щоб кожне ЗМІ могло працювати в Україні вільно.
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