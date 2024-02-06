Офіс Генпрокурора доручив ДБР розслідувати прослуховування редакції Bihus.infо

Офіс Генерального прокурора доручив слідчим Головного слідчого управління ДБР здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке розпочали за заявою представника журналістської редакції Bihus.infо.
Як повідомляє пресслужба ОГП, йдеться про незаконне встановлення і використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації у приміщенні заміського комплексу на території Київської області.
В Офісі Генпрокурора пояснили, що оскільки до вчинення злочину ймовірно причетні співробітники правоохоронного органу, то досудове розслідування підлягає підслідності Державного бюро розслідувань.
Також в установі повідомили, що найближчим часом проведуть зустріч прокурорів та журналістів. Такі зустрічі проводять відповідно до підписаного меморандуму про взаєморозуміння і співпрацю Офісу Генпрокурора та медійних і правозахисних організацій. На них розглядають усі такі випадки та вживають необхідні заходи для забезпечення справедливого розслідування і покарання винних осіб.
Що відомо про прослуховування команди проєкту Bihus.Info
- 5 лютого Bihus.Info заявили, що за співробітниками стежила Служба безпеки України. Розслідувачам вдалося ідентифікували тих, хто реалізовував операцію зі встановлення прихованих камер у готельні номери, де редакція перебувала 27 грудня 2023.
- Опісля СБУ оприлюднила заяву, в якій повідомила, що начебто одна з операторів Bihus.Info фігурувала у кримінальному провадженні щодо незаконного обігу наркотиків.
- 6 лютого Верховна Рада підтримала рішення про виклик голови СБУ Василя Малюка до парламенту у справі щодо незаконного стеження за журналістами.
- Одразу після цього пресслужба відомства випустила його заяву, де Малюк, зокрема, обіцяє зробити все можливе, щоб кожне ЗМІ могло працювати в Україні вільно.