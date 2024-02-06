Офіс Генпрокурора доручив ДБР розслідувати прослуховування редакції Bihus.infо

Офіс Генерального прокурора доручив слідчим Головного слідчого управління ДБР здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке розпочали за заявою представника журналістської редакції Bihus.infо.

Як повідомляє пресслужба ОГП, йдеться про незаконне встановлення і використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації у приміщенні заміського комплексу на території Київської області.

В Офісі Генпрокурора пояснили, що оскільки до вчинення злочину ймовірно причетні співробітники правоохоронного органу, то досудове розслідування підлягає підслідності Державного бюро розслідувань.

Також в установі повідомили, що найближчим часом проведуть зустріч прокурорів та журналістів. Такі зустрічі проводять відповідно до підписаного меморандуму про взаєморозуміння і співпрацю Офісу Генпрокурора та медійних і правозахисних організацій. На них розглядають усі такі випадки та вживають необхідні заходи для забезпечення справедливого розслідування і покарання винних осіб.

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