Боррель: Україна до кінця року отримає від ЄС 1 мільйон 155 тисяч снарядів

Високий представник ЄС повідомив, що спроможність оборонно-промислового комплексу блоку підвищилася на 40%. Раніше ЄС обіцяв надати Україні мільйон боєприпасів до березня, але згодом стало зрозуміло, що союзники не зможуть виконати цю обіцянку.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз розраховує надати Україні до кінця року 1 млн 155 тис. артилерійських снарядів завдяки зростанню спроможності оборонно-промислового комплексу країн-членів.

Про це він сказав під час спільного з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем брифінгу в Києві, передає Укрінформ.

“Продовжує зростати оборонно-промисловий комплекс ЄС: уже можна зазначити, що його спроможність підвищилася на 40%. Я також можу дати достатньо конкретну цифру стосовно боєприпасів (для України – ред.): до кінця цього року ми розраховуємо на 1 млн 155 тис.”, – сказав Боррель.

Звертаючись до прем’єра Шмигаля, глава європейської дипломатії зауважив, що Україна має продовжувати процес реформування на шляху до ЄС попри війну.