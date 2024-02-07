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Боррель: Україна до кінця року отримає від ЄС 1 мільйон 155 тисяч снарядів

Високий представник ЄС повідомив, що спроможність оборонно-промислового комплексу блоку підвищилася на 40%. Раніше ЄС обіцяв надати Україні мільйон боєприпасів до березня, але згодом стало зрозуміло, що союзники не зможуть виконати цю обіцянку.

Боррель: Україна до кінця року отримає від ЄС 1 мільйон 155 тисяч снарядів
Жозеп Боррель
Фото: twitter.com/davidgonzal123

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз розраховує надати Україні до кінця року 1 млн 155 тис. артилерійських снарядів завдяки зростанню спроможності оборонно-промислового комплексу країн-членів.

Про це він сказав під час спільного з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем брифінгу в Києві, передає Укрінформ.

“Продовжує зростати оборонно-промисловий комплекс ЄС: уже можна зазначити, що його спроможність підвищилася на 40%. Я також можу дати достатньо конкретну цифру стосовно боєприпасів (для України – ред.): до кінця цього року ми розраховуємо на 1 млн 155 тис.”, – сказав Боррель.

Звертаючись до прем’єра Шмигаля, глава європейської дипломатії зауважив, що Україна має продовжувати процес реформування на шляху до ЄС попри війну.

  • Нещодавно представник Естонії при НАТО заявив, що ЄС не зможе надати Україні мільйон боєприпасів до березня. За словами Борреля, до кінця березня Україна отримає лише пів мільйона боєприпасів від ЄС. 
  • 23 січня в НАТО підписали контракт на постачання 200 тисяч 155-мм артснарядів, частина з них – для України.
  • Новий уряд Польщі шукає шляхи збільшення виробництва боєприпасів та військового обладнання для нового пакету допомоги Україні.
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