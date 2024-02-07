Боррель: Україна до кінця року отримає від ЄС 1 мільйон 155 тисяч снарядів

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз розраховує надати Україні до кінця року 1 млн 155 тис. артилерійських снарядів завдяки зростанню спроможності оборонно-промислового комплексу країн-членів.
Про це він сказав під час спільного з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем брифінгу в Києві, передає Укрінформ.
“Продовжує зростати оборонно-промисловий комплекс ЄС: уже можна зазначити, що його спроможність підвищилася на 40%. Я також можу дати достатньо конкретну цифру стосовно боєприпасів (для України – ред.): до кінця цього року ми розраховуємо на 1 млн 155 тис.”, – сказав Боррель.
Звертаючись до прем’єра Шмигаля, глава європейської дипломатії зауважив, що Україна має продовжувати процес реформування на шляху до ЄС попри війну.
- Нещодавно представник Естонії при НАТО заявив, що ЄС не зможе надати Україні мільйон боєприпасів до березня. За словами Борреля, до кінця березня Україна отримає лише пів мільйона боєприпасів від ЄС.
- 23 січня в НАТО підписали контракт на постачання 200 тисяч 155-мм артснарядів, частина з них – для України.
- Новий уряд Польщі шукає шляхи збільшення виробництва боєприпасів та військового обладнання для нового пакету допомоги Україні.