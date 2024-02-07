Польські фермери анонсували блокування КПП "Дорогуськ-Яготин"

Польські фермери анонсували страйки і блокування як мінімум одного пункту пропуску на кордоні із Україною із 11.00 9 лютого. Йдеться про КПП "Дорогуськ-Яготин". Інформацію щодо інших пунктів уточнюють.
Про таке повідомили у Державній митній службі.
"Наразі польські митники поінформували про те, що блокування пункту пропуску «Дорогуськ - Ягодин» має розпочатися об 11:00 год. за київським часом 9 лютого із використанням сільськогосподарської техніки. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня 2024 року", – зазначили митники.
Також додали, що протестувальники мають намір здійснювати пропуск всіх автобусів та по 1 вантажному транспортному засобу в обох напрямках протягом години. Також буде здійснюватися безперешкодний пропуск гуманітарної допомоги та цистерн з паливом на вʼїзд в Україну.
Щодо інших пунктів пропуску на кордоні з Польщею, інформація зʼясовується, для цього заплановані зустрічі з представниками польської митної адміністрації.
"Після отримання офіційного підтвердження блокування польсько-українського кордону додатково поінформуємо про ситуацію у пунктах пропуску", – зазначили у Державній митній службі.
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