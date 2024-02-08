У Львові затримали підозрюваного в колабораціонізмі: допомагав окупантам Запорізької області ув'язнювати українців

Наприкінці 2023 підозрюваний виїхав до Львова як внутрішньо переміщена особа з тимчасово окупованої території. У місті чоловік оселився у своїх родичів і готувався нелегально перетнути кордон з ЄС.

Правоохоронці затримали чоловіка за підозрою у допомозі окупантам ув'язнювати українців на тимчасово окупованій частині Запоріжжя, повідомляє СБУ.

“Служба безпеки та Національна поліція запобігли втечі з України колаборанта, який входив до складу окупаційного «мвс рф» у тимчасово захопленій частині Запоріжжя. Зловмисник брав участь в ув’язненні місцевих учасників руху опору”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що контррозвідники СБУ затримали зловмисника у Львові, куди він приховано прибув для подальшого виїзду до Євросоюзу.

За даними слідства, фігурантом є мешканець Василівського району, що на Запоріжжі, який у червні 2022 вступив до рядів окупаційного "райвідділу поліції". Там його призначили "дільничним відділу у справах неповнолітніх".

За даними СБУ, на цій "посаді" колаборант виконував завдання Кремля щодо придушення спротиву загарбникам. Для цього зловмисника включили до складу "каральних загонів", які викрадали місцевих жителів прямо посеред вулиці або з власних осель. Потім рашисти відвозили людей до російських катівень, де піддавали жорстоким тортурам, у тому числі з використанням електричного струму.

СБУ зазначає, що колаборант також разом із озброєними окупантами грабував помешкання місцевих жителів під виглядом обшуків. У громадян викрадали гроші, одяг, оргтехніку та інше приватне майно. Крім того, фігуранта залучали до охорони окупаційних "виборчкомів" під час проведення псевдореферендуму РФ щодо "приєднання" регіону до складу країни-агресора.

Слідство встановило, що наприкінці 2023 підозрюваний виїхав до Львова як внутрішньо переміщена особа з тимчасово окупованої території на півдні України. У місті чоловік оселився у своїх родичів і готувався нелегально перетнути кордон у напрямку сусідньої країн ЄС.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.

Раніше СБУ повідомила, що на Миколаївщині затримали бойовика, який під час окупації “здавав” українців на російських блокпостах. Під час втечі з окупованої території росіяни не взяли свого поплічника з собою.