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За добу російські війська випустили 233 снаряди по Херсонщині. Поранено трьох людей

Ворог застосовував артилерію, міномети, РСЗВ, танки, БПЛА та авіацію.

За добу російські війська випустили 233 снаряди по Херсонщині. Поранено трьох людей
Вирва від удару (архівне фото)
Фото: скріншот

Російські війська випустили 233 снаряди по Херсонській області.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 60 обстрілів, випустивши 233 снаряди, із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ, танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог спрямував 33 снаряди. Три людини дістали поранення", - написав він у Telegram.

Російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області.

Раніше повідомлялося, що через російський обстріл Херсонщини постраждав чоловік біля селища Молодіжне.

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