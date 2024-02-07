Очільник Центру протидії дезінформації розповів про вдалі випробування нових дронів

Андрій Коваленко згадав, зокрема, про український безпілотний комплекс "Лелека", а також нові дрони, якими користуються Головне управління розвідки і Служба безпеки України.

В Україні фіксують прогрес у сфері виробництва нових дронів, відбулися успішні випробування нових моделей.

Про це розповів керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у шостому випуску спільного проєкту ЦПД та "Укрінформу" "Про війну".

"Не так давно в одному російському місті вибухнуло підприємство. І воно вибухнуло саме тому, що туди прилетіло дещо нове. І можна говорити про те що насправді зараз відбулися вдалі випробування певних нових дронів українського виробництва зокрема, і у нас ця сфера дуже прогресує", - сказав Коваленко.

Він нагадав слова керівника української розвідки Кирила Буданова про те, що "буде набагато більше атак російської інфраструктури з використанням українських дронів".

Коваленко згадав, зокрема, про український безпілотний комплекс "Лелека", а також нові дрони, якими користуються Головне управління розвідки і Служба безпеки України.

Керівник ЦПД додав, що ГУР і СБУ, які час від часу уражують нові кораблі РФ у, зокрема, Чорному морі, "системно доб'ють цей Чорноморський флот" завдяки БпЛА.

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