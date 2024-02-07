Очільник Центру протидії дезінформації розповів про вдалі випробування нових дронів

В Україні фіксують прогрес у сфері виробництва нових дронів, відбулися успішні випробування нових моделей.
Про це розповів керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у шостому випуску спільного проєкту ЦПД та "Укрінформу" "Про війну".
"Не так давно в одному російському місті вибухнуло підприємство. І воно вибухнуло саме тому, що туди прилетіло дещо нове. І можна говорити про те що насправді зараз відбулися вдалі випробування певних нових дронів українського виробництва зокрема, і у нас ця сфера дуже прогресує", - сказав Коваленко.
Він нагадав слова керівника української розвідки Кирила Буданова про те, що "буде набагато більше атак російської інфраструктури з використанням українських дронів".
Коваленко згадав, зокрема, про український безпілотний комплекс "Лелека", а також нові дрони, якими користуються Головне управління розвідки і Служба безпеки України.
Керівник ЦПД додав, що ГУР і СБУ, які час від часу уражують нові кораблі РФ у, зокрема, Чорному морі, "системно доб'ють цей Чорноморський флот" завдяки БпЛА.
Що відомо про українські безпілотники
- Торік червні стало відомо, що 40 українських БПЛА пройшли процедуру введення в експлуатацію та вже отримують державні контракти.
- Перд вторгненням РФ, ще у травні 2021 року, ЗСУ прийняли на озброєння безпілотник "Лелека-100". А згодом У Києві презентували надшвидкий український бойовий дрон ACE ONE.
- Влітку 2023 стало відомо, що Сили оборони атакували кримський міст за допомогою надводного дрона Sea Baby. Безпілотник є результатом тривалої розробки СБУ, а робота над ним почалася одразу після початку повномасштабного нападу РФ.
- Ще один дрон СБУ - "Мамай" - наразі є найшвидшим обʼєктом у Чорному морі та може розганятися до 110 км/год.
- У вересні 2023-го Міністерство оборони розповіло про новий ударний безпілотник українського виробництва – KH-S7. Апарат уже допустили до експлуатації.