Національний комплекс "Експоцентр України" (ВДНГ) оцінив збитки від російського ракетнго удару в понад 300 тис. грн.
Про це повідомив його генеральний директор Євген Мушкін.
"Збитків ВДНГ не менш ніж на 300 тисяч гривень заподіяла держава-терорист Росія сьогодні під час чергового обстрілу України. Ми втратили вікна у десяти павільйонах та будівлях "Експоцентру". Зокрема, постраждали три павільйони-памʼятки архітектури на центральній площі та "Оранжерея", - повідомив Мушкін у фейсбуці.
Він зазначив, що найголовніше, що не постраждали люди.
Атака Росії 7 лютого
- Під час атаки по території України 7 лютого Росія запустила різного роду снарядів на суму близько 423,4 мільйона доларів. Зазначалося, що це 64 засоби повітряного нападу. Сили оборони збили 44 з них. Над Києвом під час тривоги збили близько 20 ракет. Загинуло четверо осіб, багато поранених.
- Росіяни атакували різні регіони України. Перші вибухи були в Харкові, де поранень зазнала одна жінка. Був вибух і в Дрогобичі. У Миколаєві загинула одна людина, там пошкоджено близько 20 будинків.
- У Новомосковську на Дніпропетровщині внаслідок атаки ворога потрощена майже вся комунальна техніка. Ворожі безпілотники побили підприємство, яке займається благоустроєм міста. Дбає про затишок. Тепер прибирати вулиці чи розчищати сніг практично нічим.
- Крилаті ракети, якими вранці РФ атакувала Україну, постійно змінювали свій курс, маневрували на заході України.
- Польща піднімала в повітря літаки F-16 під час ракетної атаки РФ по Україні.