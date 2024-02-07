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Київський ВДНГ оцінив збитки від ракетного обстрілу в 300 тисяч гривень

Постраждали три павільйони-памʼятки архітектури на центральній площі та Оранжерея.

Київський ВДНГ оцінив збитки від ракетного обстрілу в 300 тисяч гривень
ВДНГ (архівне фото)
Фото: Пресслужба ВДНГ

Національний комплекс "Експоцентр України" (ВДНГ) оцінив збитки від російського ракетнго удару в понад 300 тис. грн.

Про це повідомив його генеральний директор Євген Мушкін.

"Збитків ВДНГ не менш ніж на 300 тисяч гривень заподіяла держава-терорист Росія сьогодні під час чергового обстрілу України. Ми втратили вікна у десяти павільйонах та будівлях "Експоцентру". Зокрема, постраждали три павільйони-памʼятки архітектури на центральній площі та "Оранжерея", - повідомив Мушкін у фейсбуці.

Він зазначив, що найголовніше, що не постраждали люди.

Фото: ВДНГ

Фото: ВДНГ

Фото: ВДНГ

Атака Росії 7 лютого

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