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Внаслідок чергових обстрілів передмістя Херсона троє людей отримали поранення

Двоє чоловіків у важкому стані.

Внаслідок чергових обстрілів передмістя Херсона троє людей отримали поранення
Фото: Херсонська обласна прокуратура

Російська армія продовжує обстрілювати населені пункти Херсонського району. Внаслідок ворожого обстрілу троє людей отримали поранення.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, 7 лютого російські військові вкотре здійснили обстріл населених пунктів Херсонського району. Унаслідок ударів по селам Токарівка, Молодіжне та селищу Зеленівка поранення отримали троє цивільних людей. Це чоловіки 56, 62 років та 47- річна жінка. 

Усіх їх доставлено у лікарню. Двоє чоловіків перебувають у тяжкому стані, жінка в середньому.  

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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