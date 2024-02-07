Посли G7, серед іншого, обговорили з очільником СБУ ситуацію із незаконним стеженням за редакцією Bihus.Іnfo з боку представників його відомства. Водночас сьогодні Малюк не з'явився до парламенту для звіту щодо стеження за журналістами. Швидше за все, заслуховування голови СБУ в Раді найближчим часом не буде.

Голова СБУ Василь Малюк провів зустріч із послами країн G7, повідомляє пресслужба відомства.

Серед іншого, Василь Малюк розповів про готовність Служби безпеки захищати демократичні цінності, одним з ключових стовпів яких є свобода слова.

Посли отримали відповіді щодо ситуації, яка склалася навколо редакції “Bihus.Іnfo”. За словами Василя Малюка, прийнято кадрові рішення, зокрема – щодо звільненення керівника ДЗНД та переформатування роботи тих підрозділів департаменту, які потребують змін та підсилення.

“Незалежність в роботі ЗМІ має бути забезпечена на 100%. Це той стандарт, який ми маємо високо тримати, особливо під час війни. Я не допущу жодних порушень цього надважливого принципу демократії у діяльності СБУ”, – підкреслив він.

Зазначимо, що раніше із послами G7 провели зустріч представники українських ЗМІ, зокрема, редакці Bihus.info.

Вчора, 6 січня, Рада проголосувала за те, щоб викликати голову СБУ Малюка через справу щодо незаконного стеження за журналістами. Однако сьогодні, 7 лютого, Малюк до парламенту не з’явився. За даними нардепа Железняка, заслуховування голови СБУ в Раді не буде щонайменше в найближчий час. За його словами, Малюку відправили відповідне запрошення, а ось коли буде такий звіт, вирішать на Погоджувальній раді, тобто не раніше чим через 2 тижня (враховуючи графік роботи парламенту).

Малюк після виклику до ВР заявив, що зробить все можливе, щоб кожне ЗМІ могло працювати в Україні вільно.

Напередодні команда Bihus.Info заявила, що за нею стежила Служба безпеки України, а операцію організував Департамент захисту національної державності.