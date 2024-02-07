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Голова СБУ Малюк запевнив послів G7, що не допустить жодних порушень незалежності в роботі ЗМІ

Посли G7, серед іншого, обговорили з очільником СБУ ситуацію із незаконним стеженням за редакцією Bihus.Іnfo з боку представників його відомства. Водночас сьогодні Малюк не з'явився до парламенту для звіту щодо стеження за журналістами. Швидше за все, заслуховування голови СБУ в Раді найближчим часом не буде.

Голова СБУ Малюк запевнив послів G7, що не допустить жодних порушень незалежності в роботі ЗМІ
Василю Малюк під час зустрічі із послами країн G7
Фото: СБУ

Голова СБУ Василь Малюк провів зустріч із послами країн G7, повідомляє пресслужба відомства. 

Серед іншого, Василь Малюк розповів про готовність Служби безпеки захищати демократичні цінності, одним з ключових стовпів яких є свобода слова. 

Посли отримали відповіді щодо ситуації, яка склалася навколо редакції “Bihus.Іnfo”. За словами Василя Малюка, прийнято кадрові рішення, зокрема – щодо звільненення керівника ДЗНД та переформатування роботи тих підрозділів департаменту, які потребують змін та підсилення. 

“Незалежність в роботі ЗМІ має бути забезпечена на 100%. Це той стандарт, який ми маємо високо тримати, особливо під час війни. Я не допущу жодних порушень цього надважливого принципу демократії у діяльності СБУ”, – підкреслив він. 

Зазначимо, що раніше із послами G7 провели зустріч представники українських ЗМІ, зокрема, редакці Bihus.info. 

Вчора, 6 січня, Рада проголосувала за те, щоб викликати голову СБУ Малюка через справу щодо незаконного стеження за журналістами. Однако сьогодні, 7 лютого, Малюк до парламенту не з’явився. За даними нардепа Железняка, заслуховування голови СБУ в Раді не буде щонайменше в найближчий час. За його словами, Малюку відправили відповідне запрошення, а ось коли буде такий звіт, вирішать на Погоджувальній раді, тобто не раніше чим через 2 тижня (враховуючи графік роботи парламенту). 

Малюк після виклику до ВР заявив, що зробить все можливе, щоб кожне ЗМІ могло працювати в Україні вільно. 

Напередодні команда Bihus.Info заявила, що за нею стежила Служба безпеки України, а операцію організував Департамент захисту національної державності.

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