Голова СБУ Василь Малюк провів зустріч із послами країн G7, повідомляє пресслужба відомства.
Серед іншого, Василь Малюк розповів про готовність Служби безпеки захищати демократичні цінності, одним з ключових стовпів яких є свобода слова.
Посли отримали відповіді щодо ситуації, яка склалася навколо редакції “Bihus.Іnfo”. За словами Василя Малюка, прийнято кадрові рішення, зокрема – щодо звільненення керівника ДЗНД та переформатування роботи тих підрозділів департаменту, які потребують змін та підсилення.
“Незалежність в роботі ЗМІ має бути забезпечена на 100%. Це той стандарт, який ми маємо високо тримати, особливо під час війни. Я не допущу жодних порушень цього надважливого принципу демократії у діяльності СБУ”, – підкреслив він.
Зазначимо, що раніше із послами G7 провели зустріч представники українських ЗМІ, зокрема, редакці Bihus.info.
Вчора, 6 січня, Рада проголосувала за те, щоб викликати голову СБУ Малюка через справу щодо незаконного стеження за журналістами. Однако сьогодні, 7 лютого, Малюк до парламенту не з’явився. За даними нардепа Железняка, заслуховування голови СБУ в Раді не буде щонайменше в найближчий час. За його словами, Малюку відправили відповідне запрошення, а ось коли буде такий звіт, вирішать на Погоджувальній раді, тобто не раніше чим через 2 тижня (враховуючи графік роботи парламенту).
Малюк після виклику до ВР заявив, що зробить все можливе, щоб кожне ЗМІ могло працювати в Україні вільно.
Напередодні команда Bihus.Info заявила, що за нею стежила Служба безпеки України, а операцію організував Департамент захисту національної державності.