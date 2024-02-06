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Рада викликає голову СБУ Малюка через справу щодо незаконного стеження за журналістами

Це рішення підтримали 159 нардепів при необхідних 150 голосах.

Рада викликає голову СБУ Малюка через справу щодо незаконного стеження за журналістами
Василь Малюк
Фото: Цензор

Верховна Рада підтримала рішення про виклик голови СБУ Василя Малюка до парламенту у справі щодо незаконного стеження за журналістами. 

Про це повідомила нардеп Ірина Геращенко. 

Це рішення підтримали 159 нардепів при необхідних 150 голосах.

За були «ЄС», Голос і частина інших фракцій.

Зі свого боку, нардеп Яролсав Железняк опублікував результати пофракційного голосування. Зокрема, “за” проголосували всього 94 “слуги народу”. 

Напередодні команда Bihus.Info заявила, що за нею стежила Служба безпеки України. Операцію організував Департамент захисту національної державності.

  • 31 січня Президент Володимир Зеленський розпорядився звільнити керівника департаменту захисту національної державності Служби безпеки Романа Семенченка.
  • Згодом в СБУ заявили, що така "оптимізація" необхідна для достатнього рівня безпеки ЗМІ.
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