На Закарпатті сильні опади спричинили підтоплення, повідомляє ДСНС.

Рятувальники відкачували воду з найбільш постраждалих районів. Це Тячівський, а також Рахівський райони – там надзвичайники двічі відкачували воду з місцевої електропідстанції, адже існувала загроза знеструмлення цілого району. А також з підвального приміщення одного з місцевих магазинів і 4 житлових будинків.

На Тячівщині було затоплено одне подвір’я та підвал. Внаслідок підняття води в р. Глибокий Потік відбувся підмив доріг.

Крім того, стало відомо про зсув ґрунту, орієнтовно 200 куб.м. землі, який перекрив одну з місцевих доріг у с. Богдан на Рахівщині. Наразі тривають роботи з розчищення проїжджої частини та розкрижування дерев.