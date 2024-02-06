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На Закарпатті сильні опади спричинили підтоплення, зсув ґрунту перекрив одну із місцевих доріг

Рятувальники відкачували воду з найбільш постраждалих районів.

На Закарпатті сильні опади спричинили підтоплення, зсув ґрунту перекрив одну із місцевих доріг
Фото: ДСНС

На Закарпатті сильні опади спричинили підтоплення, повідомляє ДСНС. 

Рятувальники відкачували воду з найбільш постраждалих районів. Це Тячівський, а також Рахівський райони – там надзвичайники двічі відкачували воду з місцевої електропідстанції, адже існувала загроза знеструмлення цілого району. А також з підвального приміщення одного з місцевих магазинів і 4 житлових будинків. 

На Тячівщині було затоплено одне подвір’я та підвал. Внаслідок підняття води в р. Глибокий Потік відбувся підмив доріг. 

Крім того, стало відомо про зсув ґрунту, орієнтовно 200 куб.м. землі, який перекрив одну з місцевих доріг у с. Богдан на Рахівщині. Наразі тривають роботи з розчищення проїжджої частини та розкрижування дерев.

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