Сапери ДСНС знищили нерозірвану авіабомбу на Харківщині

Російські окупаційні війська завдали авіаційного удару по мирному селищу Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“Одна з керованих авіабомб впала на приватне подвір’я, спричинивши пошкодження надвірних забудов, проте, на щастя, не розірвалася”, - розповіли в ДСНС.

Сапери ДСНС з'ясували, що нерозірваний боєприпас - авіабомба КАБ-250. Післяцього вони вилучили бомбу і знищили на спеціально підготовленому майданчику.