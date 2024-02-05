Сапери ДСНС знищили нерозірвану авіабомбу на Харківщині

Російські окупаційні війська завдали авіаційного удару по мирному селищу Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
“Одна з керованих авіабомб впала на приватне подвір’я, спричинивши пошкодження надвірних забудов, проте, на щастя, не розірвалася”, - розповіли в ДСНС.
Сапери ДСНС з'ясували, що нерозірваний боєприпас - авіабомба КАБ-250. Післяцього вони вилучили бомбу і знищили на спеціально підготовленому майданчику.
- У суботу 2 лютого російські окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі ФАБами-500 м. Куп‘янськ.
- Російські війська обстріляли з ракетних систем залпового вогню прикордонний Вовчанськ у Чугуївському районі Харківської області та запустили керовані авіабомби по селу Вільхуватка на Куп’янщині, є руйнування.