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Сапери ДСНС знищили нерозірвану авіабомбу на Харківщині

Авіабомба впала на приватне подвір’я.

Сапери ДСНС знищили нерозірвану авіабомбу на Харківщині
Сапери ДСНС знищили нерозірвану російську авіабомбу
Фото: Пресслужба ДСНС

Російські окупаційні війська завдали авіаційного удару по мирному селищу Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“Одна з керованих авіабомб впала на приватне подвір’я, спричинивши пошкодження надвірних забудов, проте, на щастя, не розірвалася”, - розповіли в ДСНС.

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Сапери ДСНС з'ясували, що нерозірваний боєприпас - авіабомба КАБ-250. Післяцього вони вилучили бомбу і знищили на спеціально підготовленому майданчику.

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