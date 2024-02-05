​Українські бійці відбили майже 40 атак росіян на Авдіївському напрямку, а на Мар'їнському - 24, - Генштаб

Протягом доби відбулось 105 бойових зіткнень. Також ворог завдав 7 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні 5 лютого.
Упродовж дня підрозділи ракетних військ завдали ударів по району зосередження особового складу, двох пунктах управління та двох складах боєприпасів окупантів.
Ситуація на фронті станом на 18.00 5 лютого така:
- на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;
- на Сіверському та Слобожанському артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Хрінівка, Архипівка, Грем'яч Чернігівської області; Середина-Буда, Товстодубове, Вовківка, Волфине, Могриця, Грабовське, Пономаренки Сумської області; Ветеринарне, Нестерне, Комісарове Харківської області;
- на Куп’янському наші захисники відбили 8 атак біля Синьківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Степова Новоселівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області;
- на Лиманському відбили 15 атак неподалік Білогорівки Луганської області та Ямполівки, Тернів, Торського, Григорівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Роздолівка Донецької області;
- на Бахмутському відбили 8 атак в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське та Кліщіївка Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області;
- на Авдіївському відбили 24 атаки в районі Новобахмутівки, Авдіївки та ще 14 атак неподалік Первомайського, Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Ласточкине Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Олександропіль, Новобахмутівка, Очеретине, Авдіївка, Первомайське, Нетайлове Донецької області;
- на Мар’їнському Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти 24 рази безуспішно намагалися покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка;
- на Шахтарському ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Донецької області;
- на Запорізькому Сили оборони відбили 2 атаки поблизу Роботиного Запорізької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали 20 населених пунктів, серед них Чарівне, Малі Щербаки, Степове, Лобкове, П’ятихатки, Степногірськ, Плавні Запорізької області;
- у зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби було здійснено 2 безуспішні спроби штурму позицій наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Херсон та Очаків Миколаївської області.