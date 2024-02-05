​Українські бійці відбили майже 40 атак росіян на Авдіївському напрямку, а на Мар'їнському - 24, - Генштаб

Протягом доби відбулось 105 бойових зіткнень. Також ворог завдав 7 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні 5 лютого.

Упродовж дня підрозділи ракетних військ завдали ударів по району зосередження особового складу, двох пунктах управління та двох складах боєприпасів окупантів.

Ситуація на фронті станом на 18.00 5 лютого така: