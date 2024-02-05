​На Миколаївщині військовослужбовець хотів продати автомобілі, надані волонтерами

За три автівки він захотів 13,6 тисяч доларів.

На Миколаївщині затримали військовослужбовця, який хотів продати три автомобілі, завезені для потреб Збройних сил України.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

"Один з благодійних фондів передав військовому три автомобілі для подальшого використання його підрозділом на передовій. Після отримання автомобілів фігурант виставив оголошення про їх продаж через онлайн-майданчик. За три автівки він захотів 13,6 тис. доларів США", - йдеться в повідомленні.

2 лютого працівники ДБР затримали військового під час отримання 13,6 тис. доларів США від покупця.

Затриманому повідомлено про підозру у незаконному використанні з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги (ч. 3 ст. 201-2 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Також вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення військового від посади.