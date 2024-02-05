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​На Миколаївщині військовослужбовець хотів продати автомобілі, надані волонтерами

За три автівки він захотів 13,6 тисяч доларів.

​На Миколаївщині військовослужбовець хотів продати автомобілі, надані волонтерами
Фото: ДБР

На Миколаївщині затримали військовослужбовця, який хотів продати три автомобілі, завезені для потреб Збройних сил України.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

"Один з благодійних фондів передав військовому три автомобілі для подальшого використання його підрозділом на передовій. Після отримання автомобілів фігурант виставив оголошення про їх продаж через онлайн-майданчик. За три автівки він захотів 13,6 тис. доларів США", - йдеться в повідомленні.

2 лютого працівники ДБР затримали військового під час отримання 13,6 тис. доларів США від покупця.

Затриманому повідомлено про підозру у незаконному використанні з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги (ч. 3 ст. 201-2 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Також вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення військового від посади.

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