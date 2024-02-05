МВС закликало українців на окупованих територіях не йти на псевдовибори

Тих, хто добровільно візьме участь у голосуванні, можуть притягнути до відповідальності за колабораціонізм.

Міністерство внутрішніх справ України закликало жителів тимчасово окупованих територій не брати участь у псевдовиборах.

Як ідеться в повідомленні пресслужби МВС, російські окупанти продовжують підготовку до проведення так званих довиборів на ТОТ і, намагаючись надати легітимності цьому процесу, вони усіма силами намагаються залучити жителів до організації фіктивного «голосування».

"МВС закликає українців, що залишаються на окупованих територіях, утримуватися від співпраці з окупантами! Кожен громадянин, який добровільно допомагатиме ворогу в організації псевдовиборів, може бути притягнутий до відповідальності за колабораціонізм", - наголосило відомство.