МВС закликало українців на окупованих територіях не йти на псевдовибори

Міністерство внутрішніх справ України закликало жителів тимчасово окупованих територій не брати участь у псевдовиборах.
Як ідеться в повідомленні пресслужби МВС, російські окупанти продовжують підготовку до проведення так званих довиборів на ТОТ і, намагаючись надати легітимності цьому процесу, вони усіма силами намагаються залучити жителів до організації фіктивного «голосування».
"МВС закликає українців, що залишаються на окупованих територіях, утримуватися від співпраці з окупантами! Кожен громадянин, який добровільно допомагатиме ворогу в організації псевдовиборів, може бути притягнутий до відповідальності за колабораціонізм", - наголосило відомство.
- Вибори Путіна в Росії призначили на 17 березня.
- Окупанти, зокрема, завезли пропагандистів на ТОТ Херсонщини, щоб посилити пропаганду напередодні "виборів президента РФ".
- На тимчасово окупованих територіях Луганської області загарбники провели “єдиний день підписів”, щоб підтримати висування кандидатури Путіна.
- На ТОТ окупанти розглядають варіант з проведенням “виборів” 15-17 березня, але кінцеве рішення ще не ухвалене.