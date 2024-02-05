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Укрзалізниця анонсувала другий маршрут Dnipro City Express

Рейси будуть виконуватися щодня парою модернізованих електричок ЕПЛ2Т, які вироблялися на Луганськтепловозі.

Укрзалізниця анонсувала другий маршрут Dnipro City Express
Dnipro City Express
Фото: Укрзалізниця

АТ "Укрзалізниця" збирається запустити другий приміський маршрут системи Dnipro City Express за напрямком Дніпро – Синельникове.

Про це повідомила пресслужба УЗ в Telegram.

Рейси будуть виконуватися щодня парою модернізованих електричок ЕПЛ2Т, які вироблялися на Луганськтепловозі. Першу з них уже оновили на власних потужностях Укрзалізниці.

"Невдовзі до роботи стає модернізований ЕПЛ2Т – електропоїзд виробництва 2006 р. (Луганськтепловоз), який отримав уже звичні опції:  пандуси, місця для проїзду людей з інвалідністю, інклюзивні вбиральні, навігацію шрифтом Брайля, кріплення і локації для велосипедів, порти Type-C та USB для зарядки гаджетів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це вже третій електропоїзд постійного струму для потреб Придніпровської залізниці, який на початку 2024 року  модернізували на потужностях УЗ. 

Ппершу електричку Dnipro City Express запустили в грудні минулого року.

Що таке Kyiv City Express

Проєкт бере відлік з 21 березня 2022 року, коли біля Києва ще тривали бої з росіянами. Тоді Укрзалізниця запустила човникові рейси Дарниця – Святошин. Пізніше, в травні, до Kyiv City Express додали нові рейси.

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