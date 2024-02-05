Укрзалізниця анонсувала другий маршрут Dnipro City Express

Рейси будуть виконуватися щодня парою модернізованих електричок ЕПЛ2Т, які вироблялися на Луганськтепловозі.

АТ "Укрзалізниця" збирається запустити другий приміський маршрут системи Dnipro City Express за напрямком Дніпро – Синельникове.

Про це повідомила пресслужба УЗ в Telegram.

Рейси будуть виконуватися щодня парою модернізованих електричок ЕПЛ2Т, які вироблялися на Луганськтепловозі. Першу з них уже оновили на власних потужностях Укрзалізниці.

"Невдовзі до роботи стає модернізований ЕПЛ2Т – електропоїзд виробництва 2006 р. (Луганськтепловоз), який отримав уже звичні опції: пандуси, місця для проїзду людей з інвалідністю, інклюзивні вбиральні, навігацію шрифтом Брайля, кріплення і локації для велосипедів, порти Type-C та USB для зарядки гаджетів", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що це вже третій електропоїзд постійного струму для потреб Придніпровської залізниці, який на початку 2024 року модернізували на потужностях УЗ.

Ппершу електричку Dnipro City Express запустили в грудні минулого року.

Що таке Kyiv City Express

Проєкт бере відлік з 21 березня 2022 року, коли біля Києва ще тривали бої з росіянами. Тоді Укрзалізниця запустила човникові рейси Дарниця – Святошин. Пізніше, в травні, до Kyiv City Express додали нові рейси.