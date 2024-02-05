Колишнього поліцейського з Ізюму засудили до 15 років за держзраду

Дзержинський районний суд Харкова визнав винним у державній зраді та засудив до 15 років із конфіскацією майна колишнього поліцейського з Ізюму, який працював на російські окупаційні війська.

Про це повідомляє Укрінформ.

Вирок 35-річному Олександру Солов'ю суддівська колегія оголосила 5 лютого. Його визнали винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (Державна зрада в умовах воєнного стану).

Засудженого також позбавили спеціального звання “старший лейтенант поліції”.

За матеріалами справи, поліцейський обійняв посаду “дільничного інспектора поліції” в незаконно створеному окупаційному "управління поліції Харківської області", чергував у складі слідчо-оперативних груп, вів матеріали журналів єдиного обліку, забезпечував громадський порядок для окупаційної влади. Згодом став "старшим дільничним" у справах неповнолітніх.

“Крім того, зрадник агітував своїх колег присягнути на вірність державі-агресору та працювати в псевдоправоохоронному органі”, - зауважили в прокуратурі.

Обвинувачення наполягало на довічному ув’язненні. Чи подаватиме прокуратура апеляцію на вирок вирішать після того, як ознайомляться з повним текстом рішення суду. Для подання апеляцій у сторін є місяць.

Обвинувачений від коментарів відмовився.

Після звільнення Ізюма чоловік переховувався. У жовтні 2022 року він наступив на російську протипіхотну міну та отримав травматичну ампутацію стопи. Після лікування правоохоронці його затримали.

Раніше також повідомлялося, що майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді.