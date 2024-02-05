Головне за ніч та ранок понеділка, 5 лютого: 60 відбитих атак під Авдіївкою та Мар’їнкою, інтерв’ю Зеленського телеканалу Rai 1

Президент України Володимир Зеленський заявив, що думає над заміною низки державних керівників. Проте він міркує над заміною керівників не лише у військовій сфері.

Про це Зеленський розповів в інтерв’ю італійському телеканалу Rai 1. "Це питання, яке стосується людей, які повинні очолити Україну. Однозначно потрібне перезавантаження, новий початок. Я маю на увазі щось серйозне, що стосується не однієї людини, а напряму керівництва країни", – сказав президент.

На запитання журналіста щодо повідомлень ЗМІ про можливе звільнення командувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного Зеленський сказав, що думає про заміну "ряду державних керівників".

Докладніше – в новині.

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти щодо продовження в Україні строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації ще на 90 діб.

Про це стало відомо із карток законопроектів 10456 та 10457 на сайті Ради. Згідно із текстами законопроектів, із 14 лютого строк загальної мобілізації та воєнного стану мають продовжити на 90 діб, тобто до 14 травня.

Це буде вже десяте голосування ВР за продовження воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 78 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 1 ракетного та 43 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Сили оборони минулої доби відбили 31 атаку ворога в районі Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 13 атак поблизу Тоненького, Сєверного, Первомайського, Невельського.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 14 атак.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 5 лютого - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще понад 800 окупантів, 18 артилерійських систем та 7 одиниць спецтехніки.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 389560 осіб особового складу.

Про інші втрати противника – в новині.

Учора сенатори оприлюднили двопартійну угоду щодо запровадження нових імміграційних обмежень США та розблокування мільярдів доларів допомоги Україні, пише Bloomberg.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер та його колега-республіканець Мітч Макконнелл підтримують компроміс у 118,3 мільярда доларів, який включає фінансування Ізраїлю.

Україні пропонується асигнування у розмірі 60 мільярдів доларів. На міграційну політику хочуть виділити 20 мільярдів доларів, що на 6 мільярдів більше запиту адміністрації президента Джо Байдена.

Сенат планує провести перше процедурне голосування щодо цього законопроєкту в середу, 7 лютого.

Водночас ймовірний кандидат на президентську посаду від Республіканської партії Дональд Трамп категорично виступає проти цього, як і багато консерваторів у Палаті представників.

Докладніше – в новині.

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