До Парижа викликали російського посла через загибель двох французьких волонтерів у Бериславі

Міністерство закордонних справ Франції викликало в понеділок посла Росії Олексія Мєшкова до Парижа, щоб засудити нещодавні російські удари в Україні, а також "дезінформацію проти Франції".
Про це пише AFP.
Як йдеться у повідомленні, дипломатичне джерело видання повідомило, що "російський посол у Франції буде викликаний, щоб повторити засудження російських ударів, у результаті яких минулого тижня в Україні загинули двоє французьких гуманітарних працівників".
Також Париж засудить кампанію з дезінформації, яку Росія розгорнула проти Парижу. Москва почала активно звинувачувати і тиснути на Францію через поставки озброєння Україні.
- 1 лютого російські військові обстріляли Берислав на Херсонщині. Внаслідок удару загинули двоє французьких волонтерів, ще троє отримали поранення.
- Франція підтвердила загибель двох її волонтерів унаслідок російського удару по Херсонській області. Відповідні дані оприлюднив міністр закордонних справ Стефан Сежурне.
- Антитерористична прокуратура Франції розпочала розслідування загибелі двох французьких волонтерів в Бериславі в Україні під час російського повітряного удару, що стався 1 лютого. Розслідування відкрито за фактами воєнних злочинів і умисного заподіяння шкоди життю людини, що захищається, зокрема, міжнародним гуманітарним правом.