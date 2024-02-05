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До Парижа викликали російського посла через загибель двох французьких волонтерів у Бериславі

Також Франція засудить Росію через кампанію дезінформації проти країни.

До Парижа викликали російського посла через загибель двох французьких волонтерів у Бериславі
Фото ілюстративне
Фото: Олександр Прокудін

Міністерство закордонних справ Франції викликало в понеділок посла Росії Олексія Мєшкова до Парижа, щоб засудити нещодавні російські удари в Україні, а також "дезінформацію проти Франції".

Про це пише AFP.

Як йдеться у повідомленні, дипломатичне джерело видання повідомило, що  "російський посол у Франції буде викликаний, щоб повторити засудження російських ударів, у результаті яких минулого тижня в Україні загинули двоє французьких гуманітарних працівників".

Також Париж засудить кампанію з дезінформації, яку Росія розгорнула проти Парижу. Москва почала активно звинувачувати і тиснути на Францію через поставки озброєння Україні. 

  • 1 лютого російські військові обстріляли Берислав на Херсонщині. Внаслідок удару загинули двоє французьких волонтерів, ще троє отримали поранення.
  • Франція підтвердила загибель двох її волонтерів унаслідок російського удару по Херсонській області. Відповідні дані оприлюднив міністр закордонних справ Стефан Сежурне.
  • Антитерористична прокуратура Франції розпочала розслідування загибелі двох французьких волонтерів в Бериславі в Україні під час російського повітряного удару, що стався 1 лютого. Розслідування відкрито за фактами воєнних злочинів і умисного заподіяння шкоди життю людини, що захищається, зокрема, міжнародним гуманітарним правом.
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