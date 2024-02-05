До Парижа викликали російського посла через загибель двох французьких волонтерів у Бериславі

Також Франція засудить Росію через кампанію дезінформації проти країни.

Міністерство закордонних справ Франції викликало в понеділок посла Росії Олексія Мєшкова до Парижа, щоб засудити нещодавні російські удари в Україні, а також "дезінформацію проти Франції".

Про це пише AFP.

Як йдеться у повідомленні, дипломатичне джерело видання повідомило, що "російський посол у Франції буде викликаний, щоб повторити засудження російських ударів, у результаті яких минулого тижня в Україні загинули двоє французьких гуманітарних працівників".

Також Париж засудить кампанію з дезінформації, яку Росія розгорнула проти Парижу. Москва почала активно звинувачувати і тиснути на Францію через поставки озброєння Україні.