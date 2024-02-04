Радник Байдена про відставку Залужного: Тримаємось осторонь цих кадрових рішень

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван прокоментував позицію Штатів щодо можливої відставки Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
В інтерв'ю CBS Салліван сказав, що кадрові рішення в українських Збройних Силах – це справа українського уряду, передає "Європейська правда".
"Уряд США не повинен так чи інакше втручатися в це питання. Тому ми тримаємось осторонь цих кадрових рішень", – сказав радник Байдена.
Салліван підкреслив, що це суверенне право Києва та право Президента ухвалювати власні кадрові рішення.
Радник додав, що "ми чітко дали зрозуміти, що не збираємося брати участь у цьому конкретному рішенні" і що "ми сказали про це безпосередньо українцям".
Що відомо про звільнення Залужного
- Нещодавно з'явилася інформація, що Володимир Зеленський начебто вирішив звільнити Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.
- Міноборони опублікувало у соцмережах повідомлення: "Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це не правда". Однак не уточнило, про кого саме йшлося.
- За даними джерел УП, в Офісі Президента відставку Залужного розглядають, але указу не було, а "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела повідомило, що домовленість про можливе звільнення "було досягнуто під час зустрічі Залужного з президентом Володимиром Зеленським".
- Радник ОПУ Михайло Подоляк заявив, що дискусії в Офісі президента щодо кадрових перестановок можуть бути будь-які, однак рішення щодо відставки Залужного наразі немає.
- Британська газета Times писала, що Зеленський справді збирався відправити Головнокомандувача ЗСУ у відставку, але вирішив відмовитися від цього після "негативної реакції". Двоє людей, яким Президент пропонував посісти місце головкома, відмовилися. Це командувач Сухопутних військ Олександр Сирський та начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Зауважимо, Буданов у спілкуванні з LB.ua заперечив намір стати головкомом.