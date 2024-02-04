Радник Байдена про відставку Залужного: Тримаємось осторонь цих кадрових рішень

Салліван зазначив що це право Києва ухвалювати такі рішення.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван прокоментував позицію Штатів щодо можливої відставки Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

В інтерв'ю CBS Салліван сказав, що кадрові рішення в українських Збройних Силах – це справа українського уряду, передає "Європейська правда".

"Уряд США не повинен так чи інакше втручатися в це питання. Тому ми тримаємось осторонь цих кадрових рішень", – сказав радник Байдена.

Салліван підкреслив, що це суверенне право Києва та право Президента ухвалювати власні кадрові рішення.

Радник додав, що "ми чітко дали зрозуміти, що не збираємося брати участь у цьому конкретному рішенні" і що "ми сказали про це безпосередньо українцям".

Що відомо про звільнення Залужного