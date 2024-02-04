РФ готує масове заселення окупованої частини України під кодовою назвою "Запорізька цілина"
РФ готує масове заселення окупованої частини України під кодовою назвою "Запорізька цілина"
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Пожежу на НПЗ у Волгограді "організували" безпілотники СБУ, – джерела
Пожежу на НПЗ у Волгограді "організували" безпілотники СБУ, – джерела
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
У російському місті Енґельс розстріляли командира екіпажу бомбардувальника Ту-95, – ГУР
У російському місті Енґельс розстріляли командира екіпажу бомбардувальника Ту-95, – ГУР
Археологи потрапили в один зі склепів замку в Галичі
Археологи потрапили в один зі склепів замку в Галичі
Ярослава Магучіх виграла змагання у Німеччині з найкращим результатом сезону
Ярослава Магучіх виграла змагання у Німеччині з найкращим результатом сезону
Зеленський звільнив керівника департаменту захисту національної державності СБУ
Зеленський звільнив керівника департаменту захисту національної державності СБУ
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
ГоловнаСвіт

Радник Байдена про відставку Залужного: Тримаємось осторонь цих кадрових рішень

Салліван зазначив що це право Києва ухвалювати такі рішення.

Радник Байдена про відставку Залужного: Тримаємось осторонь цих кадрових рішень
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван
Фото: ЕРА/UPG

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван прокоментував позицію Штатів щодо можливої відставки Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

В інтерв'ю CBS Салліван сказав, що кадрові рішення в українських Збройних Силах – це справа українського уряду, передає "Європейська правда".

"Уряд США не повинен так чи інакше втручатися в це питання. Тому ми тримаємось осторонь цих кадрових рішень", – сказав радник Байдена.

Салліван підкреслив, що це суверенне право Києва та право Президента ухвалювати власні кадрові рішення.

Радник додав, що "ми чітко дали зрозуміти, що не збираємося брати участь у цьому конкретному рішенні" і що "ми сказали про це безпосередньо українцям".

Що відомо про звільнення Залужного

  • Нещодавно з'явилася інформація, що Володимир Зеленський начебто вирішив звільнити Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.
  • Міноборони опублікувало у соцмережах повідомлення: "Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це не правда". Однак не уточнило, про кого саме йшлося.
  • За даними джерел УП, в Офісі Президента відставку Залужного розглядають, але указу не було, а "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела повідомило, що домовленість про можливе звільнення "було досягнуто під час зустрічі Залужного з президентом Володимиром Зеленським".
  • Радник ОПУ Михайло Подоляк заявив, що дискусії в Офісі президента щодо кадрових перестановок можуть бути будь-які, однак рішення щодо відставки Залужного наразі немає.
  • Британська газета Times писала, що Зеленський справді збирався відправити Головнокомандувача ЗСУ у відставку, але вирішив відмовитися від цього після "негативної реакції". Двоє людей, яким Президент пропонував посісти місце головкома, відмовилися. Це командувач Сухопутних військ Олександр Сирський та начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Зауважимо, Буданов у спілкуванні з LB.ua заперечив намір стати головкомом.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies