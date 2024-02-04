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Масштабні пожежі у Чилі знищили тисячі будинків, загинуло понад пів сотні людей

За даними міністерства внутрішніх справ, пожежі охопили понад 43 000 гектарів по всій країні.

Масштабні пожежі у Чилі знищили тисячі будинків, загинуло понад пів сотні людей
пожежі у Чилі
Фото: EPA/UPG

Президент Чилі Габріель Борич заявив, що пожежники в суботу впоралися з десятками лісових пожеж у центральній частині Чилі, внаслідок яких загинуло щонайменше 51 людина.  За даними міністерства внутрішніх справ, пожежі охопили понад 43 000 гектарів по всій країні.

Про це повідомляють BBC та президент Чилі на свій сторінці у мережі "Х".

Також мер Вінья-дель-Мар, прибережного туристичного міста, також повідомив, що більше двохсот жителів вважаються зниклими безвісти.

За даними уряду, зруйновано понад тисячу будинків. Президент попередив, що кількість загиблих може зрости.

пожежі у Чилі
Фото: EPA/UPG
пожежі у Чилі

"Враховуючи умови трагедії, кількість жертв напевно зросте протягом найближчих кількох годин. Ситуація справді дуже складна", – сказав Борич.

Найбільша кількість пожеж була в центральному регіоні Вальпараїсо, де проживає понад мільйон людей. Чилійська влада повідомила, що райони навколо центрального прибережного туристичного міста Вінья-дель-Мар також сильно постраждали, і рятувальні команди намагалися дістатися до всіх постраждалих районів.

У центрі та на півдні країни, де цього тижня температура була надзвичайно високою, спалахнуло 92 пожежі, заявила раніше того ж дня міністр внутрішніх справ Кароліна Тоха. Понад 43 000 гектарів землі постраждали від пожежі, додала вона.

Високі температури та десятки лісових пожеж минулого року вбили близько 27 людей і знищили тисячі акрів лісу.

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