США і Британія продовжують завдавати ударів по єменських хуситах

Після загибелі солдатів на базі Тауер 22 в Йорданії США не обмежиться однією ніччю, однією ціллю або однією групою.

Військові США і Британії за підтримки союзників завдали чергових ударів по 36 об'єктах хуситів у Ємені в рамках другої хвилі атак.

Про це заявили офіційні джерела США та Британії, — пише Associated Press.

Сполучені Штати і Великобританія в суботу завдали ударів по 36 об'єктах хуситів у Ємені в рамках другої хвилі атак, спрямованих на подальше знешкодження підтримуваних Іраном угруповань. Вашингтон не націлився прямо на Іран, оскільки намагається знайти баланс між силовою відповіддю та посиленням конфлікту.

Останні удари по хуситах були завдані військовими кораблями і винищувачами вслід за повітряною атакою в Іраку і Сирії в п'ятницю, яка була спрямована проти інших підтримуваних Іраном бойовиків у відповідь на удар безпілотника, який вбив трьох американських військових в Йорданії минулими вихідними.

За словами офіційних осіб США та Міністерства оборони Великобританії, об’єкти хуситів знаходилися в 13 різних місцях і були вражені американськими винищувачами F/A-18 з авіаносця USS Dwight D. Eisenhower, британськими винищувачами Typhoon FGR4 і есмінцями ВМС USS Gravely і USS Carney, які запускали ракети Tomahawk з Червоного моря.

США попередили, що їх відповідь після загибелі солдатів на базі Тауер 22 в Йорданії минулої неділі не обмежуватиметься однією ніччю, однією ціллю чи однією групою.