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США і Британія продовжують завдавати ударів по єменських хуситах

Після загибелі солдатів на базі Тауер 22 в Йорданії США не обмежиться однією ніччю, однією ціллю або однією групою.

США і Британія продовжують завдавати ударів по єменських хуситах
Фото: EPA/UPG

Військові США і Британії за підтримки союзників завдали чергових ударів по 36 об'єктах хуситів у Ємені в рамках другої хвилі атак.

Про це заявили офіційні джерела США та Британії, — пише Associated Press.

Сполучені Штати і Великобританія в суботу завдали ударів по 36 об'єктах хуситів у Ємені в рамках другої хвилі атак, спрямованих на подальше знешкодження підтримуваних Іраном угруповань. Вашингтон не націлився прямо на Іран, оскільки намагається знайти баланс між силовою відповіддю та посиленням конфлікту.

Останні удари по хуситах були завдані військовими кораблями і винищувачами вслід за повітряною атакою в Іраку і Сирії в п'ятницю, яка була спрямована проти інших підтримуваних Іраном бойовиків у відповідь на удар безпілотника, який вбив трьох американських військових в Йорданії минулими вихідними.

За словами офіційних осіб США та Міністерства оборони Великобританії, об’єкти хуситів знаходилися в 13 різних місцях і були вражені американськими винищувачами F/A-18 з авіаносця USS Dwight D. Eisenhower, британськими винищувачами Typhoon FGR4 і есмінцями ВМС USS Gravely і USS Carney, які запускали ракети Tomahawk з Червоного моря.

США попередили, що їх відповідь після загибелі солдатів на базі Тауер 22 в Йорданії минулої неділі не обмежуватиметься однією ніччю, однією ціллю чи однією групою.

  • 3 лютого США завдала чергового удару по хуситах на території Ємену, атакувавши шість протикорабельних ракет, які становили загрозу для комерційних суден і кораблів США в регіоні.
  • США і Велика Британія відправили в Червоне море свої кораблі, аби боротися з хуситськими нападами. Ситуація в Червоному морі ставить під загрозу світові торговельні шляхи і в тому числі загрожує українському експорту зерна.
  • Наприкінці січня стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена розробляє плани тривалої військової кампанії проти хуситів у Ємені після того, як 10 днів атак ударів не змогли зупинити атаки угруповання на судна у Червоному морі.
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