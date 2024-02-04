У Сенегалі перенесли президентські вибори

Президент Макі Солл відклав заплановані на 25 лютого президентські вибори в Сенегалі, під час свого звернення до нації. Таке рішення було затверджено через виборчі проблеми, які можуть розпалити політичні суперечки. Деякі опозиційні групи і активісти назвали такий крок "інституційним переворотом".

Про це пише Reuters.

"Залишилося трохи більше трьох тижнів до голосування, безпрецедентний крок із затримкою голосування на невизначену дату кидає Сенегал у незвідані конституційні води, які деякі опозиційні групи та групи громадянського суспільства назвали "інституційним переворотом", — пише видання.

Одна з опозиційних коаліцій вже пообіцяла оскаржити це рішення в суді, що підвищує ймовірність затяжної судової тяганини, яка може ще більше затьмарити демократичні перспективи.

Оголошення Салла послідувало за січневим рішенням Конституційної ради про виключення деяких відомих претендентів з виборчого списку, що викликало невдоволення виборчим процесом.

"Ці неспокійні умови можуть серйозно підірвати довіру до результатів голосування, посіявши насіння передвиборчих і післявиборчих суперечок", — сказав Салл.

Він не назвав нової дати голосування, але повідомив, що буде проведено парламентське розслідування для вивчення того, як перевірялися кандидати, а також буде проведено національний діалог для забезпечення вільних, чесних і прозорих виборів.

Африканське бюро Державного департаменту США заявило про “глибоку стурбованість порушенням календаря президентських виборів". США взяли до уваги заяву Салла про те, що він не буде балотуватися знову.

Столиця Дакар виглядала спокійною після заяви президента, і не було жодних ознак початку протестів.

Платформа F24, велика група організацій громадянського суспільства, що стоять за минулими демонстраціями, заявила, що проведе екстрену зустріч, щоб вирішити, як реагувати на "інституційний державний переворот, який формується".