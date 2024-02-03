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Східний кордон Фінляндії залишатиметься закритим, − прем’єр країни

Уряд готує заходи проти нелегального проникнення.

Милош Бикович
Фото: Радио Свобода
Милош Бикович

Східний кордон Фінляндії залишатиметься закритим. Про це повідомив прем'єр-міністр Петтері Орпо, пише Yle.

За словами глави уряду, з російського боку у низці прикордонних районів тисячі громадян третіх країн очікують на те, щоб нелегально потрапити до Фінляндії.

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Відтак мова про відкриття пропускних пунктів на кордоні з РФ йти не може, зазначив Орпо. Водночас уряд готуватиме заходи проти нелегальних проникнень.

“Очевидно, що ми не можемо відкрити кордон. Водночас нам потрібно підготувати заходи проти будь-якого нелегального проникнення. Цим зараз активно займається уряд. Легких рішень не буде. Але найголовніше − подбати про безпеку кордонів Фінляндії, про національну безпеку”, − додав прем’єр.

  • Згідно з рішенням фінського уряду, східний кордон країни залишиться закритим до 11 лютого. Вперше кордон закрили у листопаді 2023 року.
  • Раніше Конституційний комітет Едускунти (парламенту Фінляндії, - ред.) вирішив, що східний кордон може бути повністю закритий на короткий період у виняткових обставинах.
  • У січні кордон Фінляндії та Росії перейшли кілька десятків людей, які згодом попросили притулку у Гельсінкі.
  • Нещодавно Міністерство закордонних справ Фінляндії в рамках реформи вирішило ліквідувати департамент у справах Росії: Москва переходить у відділ Азії та Океанії. 
  • За даними соцопитувань, громадяни Фінляндії підтримують дії держави на кордоні з РФ.
  • Орпо раніше заявив, що його країна не боїться вторгнення Російської Федерації.
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