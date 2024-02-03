Східний кордон Фінляндії залишатиметься закритим, − прем’єр країни

Фото: Радио Свобода Милош Бикович

Східний кордон Фінляндії залишатиметься закритим. Про це повідомив прем'єр-міністр Петтері Орпо, пише Yle.

За словами глави уряду, з російського боку у низці прикордонних районів тисячі громадян третіх країн очікують на те, щоб нелегально потрапити до Фінляндії.

Відтак мова про відкриття пропускних пунктів на кордоні з РФ йти не може, зазначив Орпо. Водночас уряд готуватиме заходи проти нелегальних проникнень.

“Очевидно, що ми не можемо відкрити кордон. Водночас нам потрібно підготувати заходи проти будь-якого нелегального проникнення. Цим зараз активно займається уряд. Легких рішень не буде. Але найголовніше − подбати про безпеку кордонів Фінляндії, про національну безпеку”, − додав прем’єр.