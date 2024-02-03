Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
​Час формулювати потреби фронту
​Час формулювати потреби фронту
Умєров відсторонив керівника закупівельного департаменту, якому раніше оголосили підозру
Умєров відсторонив керівника закупівельного департаменту, якому раніше оголосили підозру
На Рівненщині зіткнулись мікроавтобус і вантажівка. Три людини загинули, ще дві травмовані
На Рівненщині зіткнулись мікроавтобус і вантажівка. Три людини загинули, ще дві травмовані
Польща продовжить термін легального перебування українських біженців лише до кінця червня
Польща продовжить термін легального перебування українських біженців лише до кінця червня
Зеленський звільнив керівника департаменту захисту національної державності СБУ
Зеленський звільнив керівника департаменту захисту національної державності СБУ
Держдеп прокоментував ідею Путіна щодо буферної зони між Україною та РФ
Держдеп прокоментував ідею Путіна щодо буферної зони між Україною та РФ
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Дай мільярд. Суд за борги ПриватБанку часів Коломойського
Дай мільярд. Суд за борги ПриватБанку часів Коломойського
ГоловнаСвіт

Південна Корея викликала посла РФ після критики заяви президента Йоля, – Reuters

Кремль розкритикував президента Південної Кореї Юн Сук Йоля після заяв щодо прагнення Північної Кореї отримати ядерний арсенал.

Південна Корея викликала посла РФ після критики заяви президента Йоля, – Reuters
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ Південної Кореї в суботу викликало російського посла в Сеулі, щоб подати скаргу через критику Москвою зауважень президента Південної Кореї Юн Сук Йоля щодо прагнення Північної Кореї отримати ядерний арсенал, – пише Reuters.

Заступник міністра закордонних справ Південної Кореї з політичних питань Чон Бьон Вон, викликав російського посла Георгія Зінов'єва в суботу вдень, щоб підкреслити, що критика Москви на зауваження Йоля матиме лише негативний вплив на відносини між двома країнами.

"Заступник міністра Чон сказав, що дуже прикро, що Росія проігнорувала правду і безумовно захищала Північну Корею, критикуючи зауваження лідера в надзвичайно грубій формі, і підкреслив, що це лише погіршить корейсько-російські відносини", – йдеться в заяві міністерства.

31 січня Йоль засудив розробку Пхеньяном ядерної зброї для збереження нинішнього режиму. Речниця російського МЗС Марія Захарова розкритикувала слова Юна, назвавши його заяву "упередженою".

Напередодні Північна Корея заявила про випробування нового типу ракет. Йдеться про стратегічну крилату ракету Pulhwasal-3-31. Вона все ще перебуває в стадії розробки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies