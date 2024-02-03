Південна Корея викликала посла РФ після критики заяви президента Йоля, – Reuters

Міністерство закордонних справ Південної Кореї в суботу викликало російського посла в Сеулі, щоб подати скаргу через критику Москвою зауважень президента Південної Кореї Юн Сук Йоля щодо прагнення Північної Кореї отримати ядерний арсенал, – пише Reuters.

Заступник міністра закордонних справ Південної Кореї з політичних питань Чон Бьон Вон, викликав російського посла Георгія Зінов'єва в суботу вдень, щоб підкреслити, що критика Москви на зауваження Йоля матиме лише негативний вплив на відносини між двома країнами.

"Заступник міністра Чон сказав, що дуже прикро, що Росія проігнорувала правду і безумовно захищала Північну Корею, критикуючи зауваження лідера в надзвичайно грубій формі, і підкреслив, що це лише погіршить корейсько-російські відносини", – йдеться в заяві міністерства.

31 січня Йоль засудив розробку Пхеньяном ядерної зброї для збереження нинішнього режиму. Речниця російського МЗС Марія Захарова розкритикувала слова Юна, назвавши його заяву "упередженою".

Напередодні Північна Корея заявила про випробування нового типу ракет. Йдеться про стратегічну крилату ракету Pulhwasal-3-31. Вона все ще перебуває в стадії розробки.