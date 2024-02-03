Міноборони Канади може передати Україні ракети "повітря-земля", які мали утилізувати

Канада розглядає можливість передати Україні ракети CRV7 "повітря-земля", які раніше мала утилізувати. Наразі у міноборони країни вивчають всі можливості для цього.

Про це пише CBC News.

Консерватори вимагають від ліберального уряду Канади пожертвувати Україні десятки тисяч надлишкових ракет класу "повітря-земля", які планується утилізувати.

Збройні сили Канади мають запас із 83 303 ракет CRV7, старовинної зброї 1980-х років, яка була знята з озброєння на початку 2000-х років. Три роки тому федеральний уряд підписав контракт на кількарічну утилізацію ракет.

Лідер опозиції П’єр Пуальєвр виступив із таким закликом у п'ятницю під час дебатів у Палаті громад щодо законопроєкту про оновлення канадсько-української угоди про вільну торгівлю.

"Замість того, щоб змушувати канадців платити мільйони доларів за виведення цієї зброї з експлуатації, – сказав він, – зброю слід передати Україні, яка може використовувати її для захисту суверенітету".