США наклали санкції на мережу з виробництва іранських "Шахедів" та балістичних ракет

Сполучені Штати Америки ввели санкції проти групи компаній, що допомагали Ірану з виробництвом дронів-камікадзе "Шахед" та балістичних ракет.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів США.

Під санкції Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) внесли ключову мережу закупівель великих постачальників матеріалів і чутливих технологій для іранських програм балістичних ракет і безпілотних літальних апаратів, зокрема на дрони серії Shahed виробництва компанії Іранський дослідницький центр авіаційної промисловості імені Шахеда (SAIRC).

Чотири організації, що базуються в Ірані та Гонконзі працювали як таємні організації закупівель для Хамеда Дехгана та Піштазана Кавоша Гостара Бошри (PKGB), визначених OFAC, які активно беруть участь у підтримці багатьох іранських військових організацій, включаючи Корпус вартових Ісламської революції ( IRGC).

Крім того, OFAC вносить до санкційного списку підставну компанію, що базується в Гонконзі, яка займається продажем іранських товарів на сотні мільйонів доларів на користь Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

"Триваюче розповсюдження Іраном своїх новітніх конвенційних озброєнь, в тому числі БпЛА і ракет, націлених на американських солдатів, залишається критичною загрозою для стабільності в регіоні. Ми будемо без вагань використовувати весь наш інструментарій для руйнування незаконних мереж закупівель, які постачають компоненти для цих систем озброєнь, а також для притягнення до відповідальності тих, хто намагається експортувати цю зброю терористичним маріонетковим угрупуванням", – зазначив заступник міністра фінансів по боротьбі з тероризмом і фінансовою розвідкою Брайан Нельсон.