Захід має бути переконаним у тому, що Росія зазнає поразки в Україні, інакше ризикує зазнати атаки від країн із диктаторськими режимами, як Китай, вважає британський міністр оборони Грант Шеппс. У інтерв'ю The Telegraph він сказав, що "режими, які не вірять у демократію, спостерігають" за війною в Україні і можуть розпочати атаки на західні держави, якщо зрозуміють, що їх нічого не стримує.

Шеппс сказав, що Британія "живе у все більш небезпечні часи" і додав, що в грудні набір у армію збільшився більш ніж удвічі на тлі наростання побоювань про конфронтацію з Москвою. Міністр додав, що Заходу має бути чітко зрозуміло – це не лише про Україну.

"Усі спостерігають – іранці спостерігають. У нас закінчується стримування, закінчується терпіння і ми йдемо? Китай спостерігатиме в Індо-Тихооканії, Північна Корея буде спостерігати", – сказав він.

Міністр додав: "Для наших власних національних інтересів і, безперечно, західного цивілізованого світу, життєво важливо, щоб Україна була успішною у своїй власній країни".

Шеппс пообіцяв, що на зустрічі з міністрам оборони НАТО закликатиме всі країни зобов'язатися витрачати 2% ВВП на оборону, щоб упевнитися, що вони "роблять свій внесок у цю глобальну безпеку, гарантуючи, що тиран не може перемогти". Як відомо, всі країни НАТО повинні витрачати на оборону не менше 2% ВВП, але на ділі цього дотримуються сім із 30.

Міністр оборони Британії наголосив, що тиранії мають бути певні: демократія – це шлях, який завжди перемагає.