Високий суд Лондона відхилив позов Трампа щодо "непристойного досьє", яке пов’язувало його з Росією

Колишній офіцер MI6 перевіряв інформацію про можливе втручання республіканця у президентські вибори у США у 2016 році. У досьє йшлося про підкуп чиновників і секс-вечірки у Москві, водночас розвідувальні дані це не підтвердили.

Спроба Дональда Трампа подати в британські суди справу проти колишнього офіцера Secret Intelligence Service (MI6), який зібрав “непристойне досьє”, яке пов'язує експрезидента США з Росією, виявилася неуспішною, пише BBC.

Трамп намагався використати закони про захист даних, щоб подати до суду на Orbis Business Intelligence Ltd, компанію, якою керує Крістофер Стіл. Стіл склав досьє, яке містило недоведені звинувачення щодо підкупу чиновників і секс-вечірок за участі колишнього американського лідера. Документ злили у ЗМІ безпосередньо перед тим, як Трамп склав присягу президента у січні 2017-го.

Подаючи позов, республіканець заявив, що досьє містить твердження, які є неточними та порушують його права на захист даних.

Високий суд Лондона своїм рішенням у четвер, 1 лютого відхилив справу.

Судді, не коментуючи самих обвинувачень, виявили, що Трамп не подав заяву протягом шестирічного терміну позовної давності.

“Немає вагомих причин для розгляду позову в судовому порядку”, − зазначала суддя Карен Стейн.

У 2016 році американська політична консалтингова компанія попросила компанію Крістофера Стіла підготувати звіт про можливе втручання Росії у президентські вибори США того року. Запит профінансували демократка Гілларі Клінтон та інші політичні опоненти Трампа.

Стіл, колишній керівник відділу MI6 у справах Росії, надіслав свої висновки ФБР, британському офіцеру національної безпеки та помічнику сенатора США. У досьє, яке пізніше було отримано та опубліковано BuzzFeed News, йдеться про те, що Трамп мав “компрометуючі стосунки з Кремлем”. Цю інформацію розвіддані не підтвердили.

Колишній президент заявив торік, що нічого з досьє насправді не відбувалося. “Я можу підтвердити, що жодного разу не займався збоченою сексуальною поведінкою, зокрема не наймав повій для “золотого душу” в президентському номері готелю в Москві”, − заявив тоді він.

Трамп сказав, що офіційні розслідування спростували це досьє, але воно продовжує “завдавати йому значних збитків та страждань”, тому що люди все ще вірять у нього. За його словами, часу подати до суду у Великій Британії до 2023 року він не мав, оскільки він був зайнятий на посаді президента.

Ентоні Уайт, представник Orbis, повідомив суд у жовтні, що Трамп визнав, що компанія не несе відповідальності за публікацію документа на BuzzFeed.