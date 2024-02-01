​У Держдепі заперечили, що США проти вступу України в НАТО

Державний департамент Сполучених Штатів заперечив, що адміністрація президента Джо Байдена нібито виступає проти членства України в НАТО.
Про це заявив на брифінгу речник Державного департаменту США Метью Міллер, пише "Європейська правда".
На запитання, чому адміністрація президента США виступає проти вступу України в Альянс попри те, що більшість країн-членів виступає за, представник Держдепу відкинув ці твердження.
"Ці повідомлення не відповідають дійсності. Ви чули, як сам президент, а також держсекретар неодноразово говорили про те, що Україна буде членом НАТО", – зазначив Міллер.
Раніше очільник Офісу президента України Андрій Єрмак та колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен обговорили ідею про створення міжнародної групи з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України.
Расмуссен брав участь у розробці так званого Kyiv Security Compact, а у другій половині 2023 року був серед тих, хто просував ідею вступу України в НАТО "частинами". Президент України Володимир Зеленський тоді заявив, що не вважає цю ідею реалістичною.
Вступ України до НАТО
- Президент Зеленський раніше заявив, що Україна заслуговує на запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні влітку 2023 року. Однак генерал армії США Бен Годжес був налаштований не оптимістично щодо запрошення України в Альянс під час цього саміту.
- У листопаді минулого року блок НАТО надав Україні рекомендації щодо першочергових реформ перед вступом. Зокрема, Україна бере зобов'язання у 2024 провести декілька реформ діджиталізації, в тому числі системи управління військами. Київ зобов'язався також ухвалити низку законів, зокрема антикорупційні. Має бути проведена боротьба з корупцією у військових закупівлях.
- Столтенберг також заявляв, що Україна стане членом НАТО за умови проведення реформ. Однак, він зазначав, що повне членство під час війни неможливе.