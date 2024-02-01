​У Держдепі заперечили, що США проти вступу України в НАТО

І президент, і держсекретар неодноразово говорили про те, що Україна буде членом Альянсу.

Державний департамент Сполучених Штатів заперечив, що адміністрація президента Джо Байдена нібито виступає проти членства України в НАТО.

Про це заявив на брифінгу речник Державного департаменту США Метью Міллер, пише "Європейська правда".

На запитання, чому адміністрація президента США виступає проти вступу України в Альянс попри те, що більшість країн-членів виступає за, представник Держдепу відкинув ці твердження.

"Ці повідомлення не відповідають дійсності. Ви чули, як сам президент, а також держсекретар неодноразово говорили про те, що Україна буде членом НАТО", – зазначив Міллер.

Раніше очільник Офісу президента України Андрій Єрмак та колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен обговорили ідею про створення міжнародної групи з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України.

Расмуссен брав участь у розробці так званого Kyiv Security Compact, а у другій половині 2023 року був серед тих, хто просував ідею вступу України в НАТО "частинами". Президент України Володимир Зеленський тоді заявив, що не вважає цю ідею реалістичною.

Вступ України до НАТО