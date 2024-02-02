Помічник депутата Бундестагу від "АдН" може співпрацювати з ФСБ, - ЗМІ

52-річний Володимир Сергієнко, помічник депутата Бундестагу казахстанського походження від "Альтернативи для Німеччини" (“АдН”) Євгенія Шмідта, може співпрацювати з ФСБ.

Про це йдеться у спільному матеріалі німецького видання Spiegel та російського The Insider.

Зазначається, що в серпні 2023 року стало відомо, як Сергієнко обговорював із куратором у Москві зрив німецької військової допомоги Україні.

Зокрема, Сергієнко стояв за позовом групи членів “АдН” до Федерального конституційного суду Німеччини. В ньому була вимога оголосити незаконними постачання Україні німецької зброї без схвалення Бундестагу.

Журналісти-розслідувачі тепер довідались, що куратором Сергієнка є полковник російської ФСБ Ілля Вехтомов. Сам він спілкується з іншими офіцерами ФСБ.

Сам Сергієнко, який до 2022 року мав лише громадянство України, заперечив у коментарі Spiegel, що є агентом впливу Кремля. Він назвав припущення про його зв’язки з Росією "безпідставними й не пов’язаними з реальністю".

Після того, як у Сергієнка виявили російський паспорт, ним зацікавилась прокуратура Берліна. Цей паспорт Сергієнко приховував, і через це за даними Spiegel, Сергієнка хочуть позбавити громадянства Німеччини.

Також помічнику депутата "АдН" обмежили доступ до приміщень парламенту.