Помічник депутата Бундестагу від "АдН" може співпрацювати з ФСБ, - ЗМІ

52-річний Володимир Сергієнко, помічник депутата Бундестагу казахстанського походження від "Альтернативи для Німеччини" (“АдН”) Євгенія Шмідта, може співпрацювати з ФСБ.
Про це йдеться у спільному матеріалі німецького видання Spiegel та російського The Insider.
Зазначається, що в серпні 2023 року стало відомо, як Сергієнко обговорював із куратором у Москві зрив німецької військової допомоги Україні.
Зокрема, Сергієнко стояв за позовом групи членів “АдН” до Федерального конституційного суду Німеччини. В ньому була вимога оголосити незаконними постачання Україні німецької зброї без схвалення Бундестагу.
Журналісти-розслідувачі тепер довідались, що куратором Сергієнка є полковник російської ФСБ Ілля Вехтомов. Сам він спілкується з іншими офіцерами ФСБ.
Сам Сергієнко, який до 2022 року мав лише громадянство України, заперечив у коментарі Spiegel, що є агентом впливу Кремля. Він назвав припущення про його зв’язки з Росією "безпідставними й не пов’язаними з реальністю".
Після того, як у Сергієнка виявили російський паспорт, ним зацікавилась прокуратура Берліна. Цей паспорт Сергієнко приховував, і через це за даними Spiegel, Сергієнка хочуть позбавити громадянства Німеччини.
Також помічнику депутата "АдН" обмежили доступ до приміщень парламенту.
- Після публікацій у ЗМІ про шпигунство лавійської євродепутатки Тетяни Жданок на користь Росії, троє її співвітчизників написали листа, у якому стверджують, що цей випадок непоодинокий.
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Нещодавно вийшло розслудівання Re:Baltica, The Insider, Delfi.ee і Expressen, у якому йдеться про те, що депутатку Європарламенту із Латвії Тетяну Жданок, яка представляє партію "Русский союз Латвії", завербувала Російська Федеральна служба безпеки.
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За даними розслідування, Жданок працювала з кураторами з П'ятої служби ФСБ щонайменше з 2004 року.
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Проте Тетяна Жданок заперечила співпрацю із спецслужбами. За її словами, публікація розслідування про зв'язки з офіцерами ФСБ Росії може бути пов'язана з проведенням заходу пам'яті жертв Голокосту.
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Після публікації Європарламент почав розслідування зв'язків депутатки від Латвії із ФСБ Росії. Пресслужба Європарламенту поки що вважає за краще утриматися від коментарів звинувачення проти Жданок. Однак там додали, що ці звинувачення вже раніше лунали в самій Латвії.
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Голова ЄП Роберта Мецола заявила, що дуже серйозно ставиться до звинувачень на адресу депутатки, тож передає цю справу до Консультативного комітету з кодексу поведінки.