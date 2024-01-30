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Європарламент почав розслідування зв'язків депутатки від Латвії із ФСБ Росії

Зняти депутата з посади в Європарламенті можуть компетентні органи країни, яку він представляє. Але Європарламент самостійно може впровадити санкції проти парламентаря-порушника. 

Європарламент почав розслідування зв'язків депутатки від Латвії із ФСБ Росії
Тетяна Жданок
Фото: Eric Vidal, Eurounion 2024, Deutsche Welle

У Європарламенті дослідять інформацію про зв'язки депутатки від Латвії Тетяни Жданок у роботі на ФСБ Росії. Голова ЄП Роберта Мецола заявила, що дуже серйозно ставиться до звинувачень на адресу депутатки, тож передає цю справу до Консультативного комітету з кодексу поведінки, повідомив Deutsche Welle офіційний представник спікера Європарламенту Юрій Ласс.

Він пояснив, що "це означає, що в Європейському парламенті розпочато розслідування". Президентка Європарламенту також винесе це питання на обговорення на конференції голів – політичного органу, що відповідає за відносини з іншими інституціями Євросоюзу і національними парламентами. 

Пресслужба Європарламенту поки що вважає за краще утриматися від коментарів звинувачення проти Жданок. Однак там додали, що ці звинувачення вже раніше лунали в самій Латвії. 

Порушення кодексу поведінки може призвести до запровадження санкцій з боку голови Європарламенту, про що оголошується на пленарному засіданні. Водночас рішення про зняття євродепутата з посади ухвалюють компетентні органи в його країні.

Учора видання The Insider за участю естонських, латвійських і шведських журналістів опублікувало розслідування про те, що євродепутатка Тетяна Жданок вела активне листування з росіянами, які ймовірно є спіробітниками ФСБ. Депутатка надсилала їм звіти про діяльність.  

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