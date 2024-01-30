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Північна Корея втретє за тиждень запустила крилаті ракети

Комітет начальників штабів Південної Кореї зафіксував пуски близько 7 ранку.

Північна Корея втретє за тиждень запустила крилаті ракети
У Сеулі дивляться, як Північна Корея запускає ракети (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

Північна Корея запустила кілька крилатих ракет біля західного узбережжя через два дні після того, як вона здійснила випробувальний запуск крилатих ракет із морської платформи зі східного узбережжя.

Про це повідомляє Yonhap.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS) заявив, що зафіксував пуски КНДР близько 7-ї години ранку з його західного узбережжя. Кількість запущених ракет не уточнюється.

"Посилюючи наш моніторинг і пильність, наші військові тісно співпрацюють зі Сполученими Штатами, щоб відстежувати додаткові ознаки провокацій Північної Кореї", - йдеться в повідомленні JCS.

Зазначається, що це вже третій пуск крилатих ракет за останній тиждень.

28 січня Північна Корея запустила кілька крилатих ракет зі свого східного узбережжя.

 

  • Останніми роками КНДР нарощує випробування озброєння. Тільки за цей місяць держава-спонсор тероризму влаштувала декілька випробувань, зокрема підводного ядерного безпілотника та балістичних ракет.
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