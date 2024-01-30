Королівська практичність. Великобританія оголосила черговий етап фінансування Cил оборони України

Ця програма сконцентрована на досягненні швидких контрольних точок — термінової допомоги Києву в кількох сферах терміном до кінця 2024 року.

Це міжнародний фонд на мільярд сто тисяч доларів, яким керує Лондон у коаліції з країнами Балтії, Норвегією, Швецією, Ісландією та Нідерландами.

Фото: focus.ua PS-90 Шведська РЛС

Одне з основних завдань — боротьба з дронами.

І з тактичними на лінії зіткнення, і з оперативними баражувальними боєприпасами.

Британці рекомендують зосередитися на малих радарах для ППО, на кшталт того самого Giraffe AMB. Який може працювати й очима секторальної ППО на 30–50 миль, і засікати малі дрони й навіть 82 мм міни, функціонуючи як паліатив контрбатарейної станції. Але не суть, яким, головне — подібних на ринку чимало, є навіть пасивні системи, які знімають відбиті сигнали від телевізійних вишок і цивільних станцій.

Подібні радари на виносній щоглі стають командним пунктом для ПЗРК-команд і мобільних екіпажів, різних «шилок» і ЗУ-23/2 на вантажівках.

Швидке підняття щогли, швидка зміна позиції, засідки, вогневі кілбокси — їхній коник.

Друге ключове завдання — збір, за колишнім Варшавським пактом, ракет до «Кубів», «Стріл», ПЗРК «Ігла».

У світлі того, що армія США відновила 1900 прострочених Stinger (за допомогою канібалізму запчастин, перезарядки твердого палива й перебирання електроніки), є величезний ресурс подібних виробів на ринку. Які просто чекають утилізації, але ще можуть політати.

Понад те, поляки модернізують древні «Куби», оцифровують, поєднують з RIM-162 Sea Sparrow.

Ці системи повернула на озброєння і Україна, передала дві батареї Чехія.

Не бозна-що, якщо протистояти сучасній авіації, але знадобиться, щоб збити Shahed або перехопити крилату дозвукову ракету в глибині країни.

Мати в секторі постріл ракети чи просто групу з кулеметами й прожекторами — дві великі різниці.

Є випадки, коли збивати дрон потрібно гарантовано, тому на кабіні Patriot є силуети Shahed.

Важливі також засоби РЕБ – і переносні, і на техніці.

Більшість російських дронів — комерційний Китай, який досить вразливий до перешкод.

Зараз популярні рішення ППО, коли апарат одночасно і носій станції РЕБ, і мала зенітна артилерія. Саме цей фонд, до речі, зобов'язався поставити Києву Terrahawk Paladin.

Було б добре поєднати купольний захист, невеликий РЛС на щоглі та 30 мм гармату Mark 44 Bushmaster II. Якщо не задавили канал, то відпрацюємо снарядами.

Та й якісні макети техніки — якщо росіяни нарощують роботу дронами, нехай ті вражають надувні зенітні системи й танки.

Децентралізація, повернення до ладу застарілих ракет як відповідь на спам Shahed, «очі» для мобільних груп, радіоелектронна боротьба і для піхотинців, і для важкої техніки.

Гонка меча і щита у сфері БпЛА триває.

Фото: Фонд Повернись Живим Надувна САУ на «озброєнні» ЗСУ

Окремий пакет — усе, що пов'язано з морем. А саме: морські безпілотні системи, баражувальні боєприпаси, повітряні дрони для роботи в морському середовищі та безпілотні системи розмінування.

Оскільки український коридор запрацював уже краще і ми перевалили більше, ніж коли була угода з Москвою, то наша тактика працює.

Північний захід Чорного моря потрібно очищати від мін, у тому числі й тих, що дрейфують, при цьому не давати російським кораблям фізично перебувати там, щоб не піднімалися гелікоптери для огляду суховантажів.

Плюс дрони розмінування, вони потрібні і для проникнення на рейди, щоб повторювати атаки на зразок тієї, що вивела з ладу «Оленегорский горняк».

Після зимових штормів бонові загородження на вході в бухти знищені і є добрі шанси повторити успіх.

Крім того, дрони розмінування, вони ж одночасно дрони мінування — установити морську міну з апарата, що несе 300 кг вибухівки, не таке вже технічно складне завдання.

Фото: defence-ua.com Морський дрон-камікадзе Сил оборони України 29 жовтня 2022 року йде в атаку на рашистський фрегат «Адмірал Макаров»

Тут усе ще зрозуміліше.

Тактику, що принесла нам успіх у 2023-му, треба масштабувати.

Різні експерименти з підводними БпЛА, з БпЛА, які несуть ударні ракети, служать очима для вильоту авіації з крилатими ракетами, продовжаться. Росіяни зазнали важких втрат, отримали дрон у танкер, отримали в катер, разом з паліативом ППО, отримали у ВДК і отримають ще.

Лондон виступає суто практично в нашій війні на виснаження: якщо ми зможемо використовувати давню першу “Іглу”, щоб збити Shahed — треба це робити; якщо ми можемо морськими дронами скувати великий флот супротивника — потрібно збільшувати допомогу в цій сфері.

Те, що грошима допомагає навіть Ісландія і все більше Британія діє не лише на схід від Суеца, а й у Східній Європі — це добрий знак для Києва. Ми в зоні інтересів коаліції, яка має найрозвиненіші технології на планеті й міцну економіку.

Саме туди нам і потрібно.