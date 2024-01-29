Австрія приєдналась до країн, які призупинили фінансування Палестинського агентства допомоги ООН

Сьогодні, 29 січня, Австрія приєдналась до країн, які призупинили додаткове фінансування Палестинського агентства допомоги ООН.
Про це повідомляє “Голос Америки” з посиланням на уряд Австрії.
МЗС Австрії закликало Палестинське агентство допомоги ООН та ООН "провести всебічне, швидке та повне розслідування звинувачень" у тому, що десяток гуманітарних працівників зіграли роль у жовтневому нападі ХАМАСу на Ізраїль.
Раніше фінансування призупинили щонайменше 10 інших країн, на які разом припадає близько 60% фінансування агентства. Серед них - США, Австралія, Великобританія, Канада, Фінляндія, Німеччина, Італія, Японія, Нідерланди та Швейцарія.
Норвегія заявила, що поділяє занепокоєння з приводу звинувачень, але продовжить фінансувати агентство.
В свою чергу, генсек ООН Антоніу Гутерріш попередив, що без належного фінансування Агентства допомога більш ніж 2 млн палестинців у Газі буде скорочена 1 лютого.
Водночас Гілад Ердан, посол Ізраїлю в ООН, заявив, що Гутерріш "ще раз довів, що безпека громадян Ізраїлю для нього насправді неважлива".
- Досьє ізраїльської розвідки, яке спонукало низку країн припинити фінансування агентства ООН з надання допомоги Палестині (БАПОР), містить звинувачення в тому, що деякі співробітники брали участь у викраденнях і вбивствах людей 7 жовтня, коли ХАМАС напав на Єрусалим.
-
Кілька днів тому генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш ініціював перевірку інформації про участь окремих співробітників Агентства ООН у нападі ХАМАСу.
-
Велика Британія, Італія, Нідерланди, Німеччина, Швейцарія, Фінляндія, Сполучені Штати, Австралія і Канада призупинили фінансування агентства на період розслідування.
-
Агентство ООН для допомоги палестинським біженцям було засноване у 1949 році й діє у Секторі Гази, на Західному березі річки Йордан, а також у Йорданії, Лівані та Сирії. Після жовтня 2023-го UNRWA надала свої об’єкти на території всього анклаву для цивільних, які тікали від наступу ізраїльських сил.