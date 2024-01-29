Австрія приєдналась до країн, які призупинили фінансування Палестинського агентства допомоги ООН

Раніше фінансування призупинили щонайменше 10 інших країн, на які разом припадає близько 60% фінансування агентства.

Сьогодні, 29 січня, Австрія приєдналась до країн, які призупинили додаткове фінансування Палестинського агентства допомоги ООН.

Про це повідомляє “Голос Америки” з посиланням на уряд Австрії.

МЗС Австрії закликало Палестинське агентство допомоги ООН та ООН "провести всебічне, швидке та повне розслідування звинувачень" у тому, що десяток гуманітарних працівників зіграли роль у жовтневому нападі ХАМАСу на Ізраїль.

Раніше фінансування призупинили щонайменше 10 інших країн, на які разом припадає близько 60% фінансування агентства. Серед них - США, Австралія, Великобританія, Канада, Фінляндія, Німеччина, Італія, Японія, Нідерланди та Швейцарія.

Норвегія заявила, що поділяє занепокоєння з приводу звинувачень, але продовжить фінансувати агентство.

В свою чергу, генсек ООН Антоніу Гутерріш попередив, що без належного фінансування Агентства допомога більш ніж 2 млн палестинців у Газі буде скорочена 1 лютого.

Водночас Гілад Ердан, посол Ізраїлю в ООН, заявив, що Гутерріш "ще раз довів, що безпека громадян Ізраїлю для нього насправді неважлива".