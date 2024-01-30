ХАМАС вивчає нову пропозицію про припинення вогню в Газі

ЛІдер ХАМАСу заявив, що вивчає пропозицію і надасть відповідь у Каїрі під час візиту.

Сьогодні, 30 січня, ХАМАС заявив, що вивчатиме нову пропозицію про припинення вогню у війні з Ізраїлем у Газі.

Про це пише Reuters.

Як йдеться у матеріалі, таке рішення прийняли через кілька годин після того, як ізраїльські спецназівці вбили трьох палестинських бойовиків під час рейду на лікарню на західному березі річки Йордан.

Лідер ХАМАСу Ісмаїл Ханія заявив, що вони отримали пропозицію про припинення вогню, висунуту після переговорів у Парижі. Він сказав, що вивчить план і відвідає Каїр для обговорення.

За його словами, пріоритетом для палестинського угруповання бойовиків є припинення наступу Ізраїлю та повне виведення ізраїльських сил із Гази.

Ханія не надав подробиць пропозиції про припинення вогню, проте це сталося після переговорів у Парижі за участю директора ЦРУ Вільяма Бернса, прем'єр-міністра Катару, керівника ізраїльської розвідувальної служби Моссад і голови єгипетської розвідки.

Як пише видання, рейд на лікарню міг викликати більш інтенсивну фазу заворушень, ніж було до цього.

Що відомо про рейд у лікарні

Ізраїльські спецпризначенці провели рейд в лікарню Ібн Сіна в місті Дженін, що на західному березі Йордану, і ліквідували там трьох бойовиків ХАМАСу.

У рейді брали участь приблизно 12 бійців. Вони перевдяглися у медперсонал, а деякі бійці видали себе за жінок, закривши обличчя хіджабами.

Бійці ЩАХАЛу піднялись коридорами на третій поверх і застрелили бойовиків. Момент операції спецпризначенців потрапив на камери відеоспостереження.

ХАМАС офіційно визнав загибель трьох своїх бойовиків.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що бойовики були відповідальні за серію нападів і готували новий теракт.

Про що говорили у Парижі