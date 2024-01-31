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За підозрою в тероризмі Болгарія розшукує шість росіян

Йдеться про вибухи на складах зі зброєю і збройових заводах у Болгарії.

За підозрою в тероризмі Болгарія розшукує шість росіян
Прапор Болгарії
Фото: bgflags.com

В понеділок, 30 січня, прокуратура Софії оголосила в розшук шістьох громадян Росії. Їх заочно звинувачують у вчиненні терористичних дій.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Болгарська прокуратура не називає росіян, яких розшукує. Втім, відомо, що їх підозрюють у причетності до вибухів на складах болгарського підприємця Еміліана Гебрєва у 2011 році, двох вибухах на заводі ВМЗ у 2015-му й на заводі "Арсенал" у 2020-му.

Раніше прокуратура не повідомляла про те, що ці випадки були об'єднані в одне провадження. Ймовірно, що громадян РФ оголосили в розшук раніше, ніж про це повідомили.

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Як повідомляє болгарська служба "Радіо Свобода", серед оголошених у розшук шістьох росіян троє також заочно звинувачені в отруєнні Гебрєва "Новічком" у 2015 році. Щодо цього ведеться окреме розслідування.

У справі про вибухи на складах зброї розслідується причетність не лише агентів РФ, але й болгарських громадян.

  • Влітку 2023 року у складському приміщенні збройової компанії EMKO біля болгарського міста Карнобат, яка належить бізнесменту Еміліану Гебреву, спалахнула масштабна пожежа. Власник підозрює, що йдеться про навмисний підпал.
  • Міністр економіки Болгарії Богдан Богданов припускає, що Росія могла бути відповідальною за вибух на збройовому заводі в місті Карнобат.
  • Також в 2022 році на складі боєприпасів компанії "ЕМКО" під болгарським містом Карнобатом стався вибух.
  • Болгарія знайшла російський слід у чотирьох вибухах на складах боєприпасів, які відбулися на території країни в 2011-2020 роках.
  • Перший вибух відбувся ще у листопаді 2011 року на складі, де зберігалась значна кількість боєприпасів та вибухівки. Вони призначались для експорту в Грузію та належали компаніям бізнесмена Омеляна Гебрева, якого пізніше двічі труїли "Новачком".
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