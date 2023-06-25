У Болгарії спалахнула пожежа на складі компанії зброяра Гебрева

У складському приміщенні збройової компанії EMKO біля болгарського міста Карнобат, яка належить бізнесменту Еміліану Гебреву, спалахнула масштабна пожежа.

Про це пише "Радіо Свобода".

Власник підозрює, що йдеться про навмисний підпал.

За словами Гебрева, ніхто з охоронців бази не постраждав. Він назвав випадок "незрозумілим", оскільки на згорілому складі не було жодної продукції, яка могла б загорітися сама по собі.

Пожежа стала другим випадком поспіль на цьому об'єкті після того, як 31 липня 2022 року в результаті займання в іншому складі здетонували боєприпаси. Відтоді триває розслідування, про хід якого прокуратура не оприлюднює інформації.

Раніше болгарський торговець зброєю, який пережив ймовірне отруєння "Новачком" у 2015 році, сказав, що він "на 100% впевнений", що за вибухом і подальшою пожежею в липні 2022 року стоять росіяни.

Нагадаємо, що болгарський бізнесмен Гебрев підтвердив, що його компанія Emco в кінці 2014 року уклала контракти на постачання боєприпасів в Україну.