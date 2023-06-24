Вдалося назбирати навіть більше, ніж планувалося. Гроші підуть на дрони, вантажівки та човни.

Волонтер Сергій Притула повідомив про завершення мегазбору “Дістанемо ворога всюди” через три дні після початку.

Про це він повідомив у Twitter.

“Мега-збір «Дістанемо ворога всюди» успішно завершився! План перевиконано! Зібрано 110 536 980 грн 15 копійок. Переходимо до контрактування усієї номенклатури + шукаємо що прикупити на ті гроші, що зайшли понадпланово”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Фонд продовжує у повсякденному режимі закупівлю оптики, зв‘язку, дронів, транспорту та медицини. Також йде ремонт трофейної техніки та навчання військових разом із військовою школою «Боривітер».

Події в росії можуть тішити тільки в контексті того, що вороги розпочали утилізовувати одне одного самостійно.



Проте їхня гризня не гарантує закінчення війни і добровільного звільнення окупованих територій!



Тому не розслабляємось і продовжуємо працювати над посиленням нашого… pic.twitter.com/YQ2ADdl532 — Serhiy Prytula (@serhiyprytula) June 24, 2023

Нагадаємо, у травні Притула подякував за донати на помсту безпілотниками, які "не мають жодного стосунку" до "бавовни" на НПЗ у Росії. Збір “На помсту” також не має “жодного стосунку” до цих атак на Ільський НПЗ, запевнив Притула.