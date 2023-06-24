Волонтер Сергій Притула повідомив про завершення мегазбору “Дістанемо ворога всюди” через три дні після початку.
Про це він повідомив у Twitter.
“Мега-збір «Дістанемо ворога всюди» успішно завершився! План перевиконано! Зібрано 110 536 980 грн 15 копійок. Переходимо до контрактування усієї номенклатури + шукаємо що прикупити на ті гроші, що зайшли понадпланово”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Фонд продовжує у повсякденному режимі закупівлю оптики, зв‘язку, дронів, транспорту та медицини. Також йде ремонт трофейної техніки та навчання військових разом із військовою школою «Боривітер».
Події в росії можуть тішити тільки в контексті того, що вороги розпочали утилізовувати одне одного самостійно.— Serhiy Prytula (@serhiyprytula) June 24, 2023
Проте їхня гризня не гарантує закінчення війни і добровільного звільнення окупованих територій!
Тому не розслабляємось і продовжуємо працювати над посиленням нашого… pic.twitter.com/YQ2ADdl532
Нагадаємо, у травні Притула подякував за донати на помсту безпілотниками, які "не мають жодного стосунку" до "бавовни" на НПЗ у Росії. Збір “На помсту” також не має “жодного стосунку” до цих атак на Ільський НПЗ, запевнив Притула.