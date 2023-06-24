“Це було б набагато безпечніше, ніж протистояти українській армії”.

Міноборони України закликало російських солдатів лишати брудні окопи й бігти до РФ допомагати обом сторонам конфлікту.

“Міністерство оборони України здивоване, чому російські солдати досі сидять у брудних окопах, а не біжать на допомогу своїм товаришам з обох сторін конфлікту”, – йдеться у дописі.

Зазначається, що це було б набагато безпечніше, ніж протистояти українській армії.

The Ministry of Defense of Ukraine is wondering why russian soldiers are still sitting in muddy trenches rather than running to the aid of their comrades on both sides of the conflict. That would be far safer than confronting the Ukrainian army. — Defense of Ukraine (@DefenceU) June 24, 2023

Нагадаємо, Путін хоче знищити Пригожина і пообіцяти амністію "вагнерівцям". У ЗС РФ немає серйозних сил, які могли б перекрити Пригожину прохід до Москви.