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Міноборони України закликало російських солдатів лишати брудні окопи й бігти до РФ допомагати обом сторонам конфлікту

“Це було б набагато безпечніше, ніж протистояти українській армії”.

Міноборони України закликало російських солдатів лишати брудні окопи й бігти до РФ допомагати обом сторонам конфлікту
Ілюстративне фото
Фото: змі окупантів

Міноборони України закликало російських солдатів лишати брудні окопи й бігти до РФ допомагати обом сторонам конфлікту. 

“Міністерство оборони України здивоване, чому російські солдати досі сидять у брудних окопах, а не біжать на допомогу своїм товаришам з обох сторін конфлікту”, – йдеться у дописі. 

Зазначається, що це було б набагато безпечніше, ніж протистояти українській армії.

 

Нагадаємо, Путін хоче знищити Пригожина і пообіцяти амністію "вагнерівцям". У ЗС РФ немає серйозних сил, які могли б перекрити Пригожину прохід до Москви.

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