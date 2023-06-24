У чоловіка діагностували струс головного мозку і контузію.

На Херсонщині через ворожі обстріли постраждав рятувальник.

Про це повідомляє обласна військова адміністрація.

Інцидент трапився 23 червня. Працівник ДСНС отримав поранення у селищі Антонівка, що поблизу Херсона. Наступного дня він звернувся за медичною допомогою.

У чоловіка діагностували струс головного мозку та контузію. Для подальшого лікування його планують шпиталізувати до Одеси.

Нагадаємо, напередодні росіяни прицільно обстріляли транспортне підприємство в Херсоні. Тоді загинули три працівники.

За 23 червня Росія обстріляла Херсонську громаду 44 рази. Внаслідок обстрілів три людини загинули, а шестеро отримали поранення.