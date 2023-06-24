"Маємо надію, що вони розпочнуться у липні, але за умови, що буде затверджена програма навчань", - зауважив міністр.

Міністр оборони Олексій Резніков прогнозує початок навчань українських пілотів на F-16 у липні.

Про це повідомляє Military Media Center.

"Маємо надію, що вони розпочнуться у липні, але за умови, що буде затверджена програма навчань", — зауважив міністр.

За словами Резнікова, цю програма зараз готують.

"Визначені відповідальні особи, програма до початку липня буде прописана, вона буде оголошена, я оптимістично можу сказати, що в липні навчання вже почнуться", — сказав глава Міноборони.

Нагадаємо, коаліцію з підготовки українських пілотів на F-16 очолять Данія та Нідерланди. Доєднатись до підготовки українських пілотів мають наміри Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща.

ЗМІ повідомляли, що навчання українців на F-16 може проходити у Румунії. Тим часом американська компанія Lockheed Martin, яка виробляє винищувачі F-16, висловила готовність допомогти українським пілотам літати та обслуговувати бойові літаки.